Проект «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» объединит более 100 работ

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
23 августа в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» откроют выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Проект объединит более 100 живописных, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, творчество которых связано с Тарусой. Это Поленов, Борисов-Мусатов, Штейнберг и художники «Тарусской школы Часть работ зрители увидят впервые. Экспозицию дополнит просветительская программа для широкой аудитории», – говорится в сообщении.Таруса – один из центров современного искусства в России, известный далеко за пределами страны. Это уникальное место считают своей творческой альма-матер художники разных стилей и направлений, скульпторы, архитекторы, музыканты и литераторы. Там многие годы собираются представители разных творческих направлений со всего мира.
Всего проект продемонстрирует 118 произведений как заметных художников, творивших в Тарусе, так и малоизвестных авторов XX–XXI веков из коллекции музе», – говорится в сообщении.
Выставка продлится до 20 октября.
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