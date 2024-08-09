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Приём заявок на конкурс этнокультурных проектов продлится до конца сентября

09 августа 2024, 18:00
Фото: ресурсныйцентр-анр.рф

Фото: ресурсныйцентр-анр.рф

III Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России» проводится в стране, приём заявок на участие стартовал 10 июля и завершится 30 сентября, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.
«Цель конкурса — продвижение этнокультурных выставочных проектов, ориентированных на сохранение культурных традиций и памятников истории, популяризацию народного искусства, поддержание этнокультурного многообразия России, а также на увеличение туристической популярности регионов», — говорится в сообщении.
Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший выставочный проект музея», «Семейная этнокультурная выставка», «Лучший выставочный проект некоммерческой организации», «Экскурсия по этнокультурной выставке», «Лучший выставочный проект инициативной группы» и «Уникальный экспонат этнокультурной выставки.



Узнать подробную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно по ссылке.

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#россия
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Генподрядчик: возведение Курской АЭС-2 продолжается по графику
09 августа 2024, 18:48

Фото: iStock/Vital Hil

Строительство Курской АЭС-2 продолжается по утверждённому графику. Об этом сообщил генеральный подрядчик, слова которого приводит РИА Новости.
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#россия
#атака
#всу
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Нацбанк Украины выпустил банкноты с приветствием бандеровцев
09 августа 2024, 18:40

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, на которых изображён бандеровский лозунг, использовавшийся в годы Великой Отечественной войны как пароль-приветствие членами сотрудничавшей с гитлеровцами Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*.
Отмечается, что первые банкноты номиналом 500 и одна тысяча гривен с обновлённым дизайном вышли в оборот уже 8 августа. В скором времени, 23 августа, выйдет новая партия номиналом 50 гривен. В ближайшие годы, как сообщили в пресс-службе НБУ, появятся остальные виды банкнот с таким дизайном.

Глава Центробанка Украины Андрей Пышный указал на то, что деньги являются не только платёжным средством, но и символом страны.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#банк
#деньги
#украина
#нацизм
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Мигрантов отправят в армию, пенсионерам повысят выплаты: какие законы подписал Путин
09 августа 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов. Нововведения коснулись пенсионных выплат, воинского учета, банковской сферы. О том, какие еще важные нормы приняты и когда они начнут действовать расскажет редакция «Радио 1».

Повышение пенсий


Граждане старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1200 рублей. Размер выплаты будет пересчитываться в зависимости от региона. На регулярную денежную помощь смогут претендовать инвалиды первой группы с детства.

Воинский учет мигрантов


Иностранные граждане, получившие российское гражданство, но не вставшие на воинский учет, могут лишиться паспорта РФ. Изменения внесены в нормативные акты «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Изменения не затрагивают тех иностранцев, кто получил российское гражданство по рождению.

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Банковская сфера


Кредитные организации иностранных государств будут вправе открывать свои филиалы на территории России. При этом законом предусматривается ужесточение правил для таких банков.


Передача конфискованного оружия в зону СВО


Решение о передаче конфискованного оружия в зону СВО теперь будут принимать Государственные военизированные организации. В новой редакции закона такая процедура значительно упрощена.

Ипотечное жилье запретят изымать


Единственное ипотечное жилье теперь не будет взиматься в пользу кредиторов. Соответсвующий законопроект подписал глава государства. Владелец имуществом будет иметь возможность сохранить ипотечное жилье даже в случае банкротства. При этом требования банка и ипотека не прекращаются.


Запрет на продажу энергетиков детям


В России с 1 марта 2025 года вводится запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетических напитков. Теперь реализаторы будут обязаны проверять документы покупателя перед продажей такого рода напитков.


Фото: iStock/Konstantin Gavrilov

Штрафы за литературу с информацией о наркотиках


Распространение литературы, содержащей информацию о наркотиках без соответствующей маркировки, будет наказываться штрафом до 600 000 рублей. Норма не распространяется на произведения литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года.


Майнинг в России легализован


Владимир Путин разрешил добывать россиянам криптовалюту. С ноября предприниматели и юридические лица получают право заниматься майнингом. Физическим лицам такая деятельность разрешена при условии, что они не будут превышать норму электропотребления.

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#рф
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Генпрокуратуру РФ попросили проверить интервью Лебедева Дудю*
Депутат Останина попросила Генпрокуратуру проверить слова Лебедева в интервью
09 августа 2024, 18:01

Фото: Фотобанк Московской области

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*. Об этом сообщает РИА Новости.
Она обратилась напрямую к генпрокурору Игорю Краснову и попросила провести проверку высказываний Лебедева в ходе этого резонансного интервью.

В частности Останина указала на негативную оценку деятельности общественных организаций «Голос Беслана» и «Матери Беслана».

Ранее сообщалось, что различные политические и общественные деятели обратились в Минюст, Следственный комитет, Верховный суд и другие инстанции с требованием проверить высказывания Лебедева в интервью Дудю*.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#генпрокуратура
#проверка
#суд
#следственный комитет
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Экс-сотрудники ПФР получили от шести до 13 лет тюрьмы за взятки
09 августа 2024, 17:22

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный суд приговорил сотрудников Пенсионного фонда России к реальным срокам за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
«Пресненский районный суд Москвы огласил приговор бывшим начальникам департаментов Пенсионного фонда РФ Евгению Никитину, Александру Рудневу, Евгению Турчаку, Рубену Энфиаджяну, Константину Янкину, Дмитрию Кузнецову и представителю группы компаний «Редсис» Дмитрию Радченко», — говорится в сообщении.

Все осужденные получили от шести до 13 лет лишения свободы, кроме того, они будут должны выплатить штрафы от 10 до 200 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, пятеро осужденных с 2016 по 2019 год за взятки помогли некоторым компаниям заключить с ПФР госконтракты на сумму более 18 миллиардов рублей. За это им заплатили более 190 миллионов рублей.

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#суд
#приговор
#мвд
#дпс
#семьи
#пфр
#штрафы
#сотрудники
#сизо
#рф
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Активисты МГЕР познакомились с работой очистных сооружений Павловского Посада
09 августа 2024, 16:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Активисты «Молодой Гвардии» посетили экскурсию на очистные сооружения Павловского Посада, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В муниципалитете работает партийный проект, благодаря которому желающие могут освоить новые профессии, реализовать свои знания, таланты и способности.
Под руководством начальника подразделения «Водоканала» Романа Заиграйкина активисты побывали в лаборатории и блоке биологической очистки, проверили качество оказания коммунальных услуг населению. Они также увидели, как работают системы водо- и теплоснабжения, как создаётся единая надёжная система водоотведения.
«Ребята получили новый опыт и узнали, как происходят важнейшие для любого города процессы – очистка, дезинфекция, контроль и отбор проб воды. Целью экскурсии являлось погружение в новые профессии, необходимые для качественной и полноценной жизни человека. Многие молодогвардейцы договорились об обучении и возможном трудоустройстве на предприятии», – сказала исполняющий обязанности руководителя МГЕР Татьяна Черёмушкина.
Благодаря экскурсии молодые люди узнали о структуре работы и важности деятельности очистных сооружений, попробовали себя в роли специалистов. Некоторые ребята рассказали, что являются студентами смежных направлений и хотели бы в дальнейшем пройти стажировку на предприятии «Павлово-Посадские коммунальные системы».

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#павловский посад
#молодая гвардия
#молодёжь
#экскурсия
#очистные сооружения
#подмосковье
#московская область
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В Кашире предотвратили нелегальный сброс 20 кубометров мусора
09 августа 2024, 16:07

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальный сброс 20 кубометров строительных отходов удалось предотвратить благодаря рейду, который провели на территории городского округа Кашира инспекторы экологического надзора Московской области совместно с сотрудниками силовых структур, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В ходе совместного рейда было проверено 12 грузовиков со строительным мусором. У водителей двух машин не было необходимых документов на транспортировку отходов. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении. Предотвращен сброс двадцати кубометров мусора», — рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Он добавил, что такие рейды помогают не только пресекать, но и предотвращать нарушения. Информация о проверках быстро становится известной, и владельцы грузовиков склоняются к тому, что лучше официально оформить разрешение, чем получить штраф или даже лишиться своей машины.

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#кашира
#строительный мусор
#отходы
#минэкологии мо
#тихон фирсов
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Из Подмосковья отправили первую фуру с гуманитарным грузом в Курскую область
09 августа 2024, 15:50

Фото: пресс-служба МИСК МО

Первая фура с грузом гуманитарной помощи, собранной жителями Московской области, отправилась в пятницу, 9 августа, в Курскую область, сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
«Мы находимся на постоянной связи с коллегами из Курской области, уточняем, что именно там сейчас нужно больше всего. Волонтеры Подмосковья оперативно собирают все на центральном складе в Балашихе, откуда груз на фуре «Доброго дела» отправился сегодня в Курск», — рассказала глава подмосковного министерства Екатерина Швелидзе.
В фуре находится 19 паллет с водой, четыре паллета с кофе, чаем и сладостями, один паллет с сухими кашами и один паллет со средствами личной гигиены. Следующий рейс планируется отправить на будущей неделе.

Специальный сбор гуманитарной помощи «Курск, мы с тобой!» в рамках проекта «Доброе дело» был объявлен 7 августа. Еду и вещи для жителей Курской области принимают в 85 пунктах сбора, их адреса размещены на сайте движения «Волонтёры Подмосковья». Кроме того, желающие могут перечислить деньги.

Проект «Доброе дело» изначально был направлен на помощь жителям Донбасса, его поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#курская область
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#московская область
#подмосковье
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В России могут запретить водить авто людям с расстройством половой идентификации
Минздрав решил запретить водить авто при расстройствах сексуального поведения
09 августа 2024, 15:42

Фото: iStock/Nature

В России хотят запретить водить автомобили людям с расстройством сексуального поведения. Такое предложение выдвинул Минздрав России.
Отмечается, что ведомство предложило внести изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Одним из них станет запрет на управление транспортным средствами лицам с расстройствами сексуального поведения. К ним относят педофилию, садомазохизм, фетишизм, эксгибиционизм, а также расстройство половой идентификации.

Кроме того, управлять автомобилем могут запретить людям с симптоматическими психическими расстройствами, такими как шизофрения, умственная отсталость, шизотипические и бредовые расстройства.

В случае подписания данного документа, все вышеуказанные запреты вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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#запрет
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