Приём заявок на конкурс этнокультурных проектов продлится до конца сентября

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III Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России» проводится в стране, приём заявок на участие стартовал 10 июля и завершится 30 сентября, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.
«Цель конкурса — продвижение этнокультурных выставочных проектов, ориентированных на сохранение культурных традиций и памятников истории, популяризацию народного искусства, поддержание этнокультурного многообразия России, а также на увеличение туристической популярности регионов», — говорится в сообщении.Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший выставочный проект музея», «Семейная этнокультурная выставка», «Лучший выставочный проект некоммерческой организации», «Экскурсия по этнокультурной выставке», «Лучший выставочный проект инициативной группы» и «Уникальный экспонат этнокультурной выставки.
Узнать подробную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно по ссылке.
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