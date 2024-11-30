В Волоколамске устроили праздник в честь зажжения огней на главной ёлке округа

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Праздничное мероприятие в честь открытия зимнего сезона и зажжения огней на главной новогодней ёлке состоялось на главной площади Волоколамска — перед зданием администрации городского округа, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«Для гостей праздника было разыграно представление с участием главных зимних героев и сказочных персонажей. Для зрителей они приготовили весёлые загадки, песни и танцы. Праздник никого не оставил равнодушным», — говорится в сообщении.В администрации также напомнили, что в ближайшее воскресенье — 1 декабря в городском парке Волоколамска в полдень стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье». В честь открытия программы в парке будут проходит игры и конкурсы, а также концерт.
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