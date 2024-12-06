Макрон отказался досрочно уходить в отставку

Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение продолжать выполнять свои функции до завершения срока полномочий в 2027 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Как утверждает французский лидер, он был избран на пятилетний срок и намерен оставаться на своем посту до окончания мандата.
Накануне Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства.
Напомним, в среду, 4 декабря, большинство парламентариев высказались за вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутого левой партией «Непокорившаяся Франция». В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577.
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Накануне Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства.
Напомним, в среду, 4 декабря, большинство парламентариев высказались за вотум недоверия премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутого левой партией «Непокорившаяся Франция». В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577.
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Екатерина Коршунова