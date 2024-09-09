Ко Всероссийскому дню лука подмосковные аграрии собрали около 30% от общего урожая

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
9 сентября в России отмечается праздник — День лука, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В Древней Руси крестьяне в этот день украшали свои дома луковыми косами и венками, а ещё устраивали праздник и народные гулянья.
Лук очень нужный продукт, так как его можно добавлять буквально во все блюда. Кроме этого, он полезен для здоровья, так как обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, поэтому он идеально подойдёт для лечения сезонных простуд
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Лук очень нужный продукт, так как его можно добавлять буквально во все блюда. Кроме этого, он полезен для здоровья, так как обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, поэтому он идеально подойдёт для лечения сезонных простуд
На текущий момент собрано свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана, отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году луком засеяно 75,5 гектаров полей в 30 городских округах, а урожайность составляет 418 центнеров на гектар.
Лучшие показатели по сбору в Дмитрове (20 гектаров) и Серпухове (3 гектара).
В этом году луком засеяно 75,5 гектаров полей в 30 городских округах, а урожайность составляет 418 центнеров на гектар.
Лучшие показатели по сбору в Дмитрове (20 гектаров) и Серпухове (3 гектара).
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Дайана Хусинова