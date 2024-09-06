Орнитологи Московской области готовятся ко Дню журавля

Сборы, посвященные памяти выдающегося русского полководца Михаила Скобелева, будут проходить 28 сентября на базе Дергаевской школы № 23.



Соревнования организованы в двух возрастных группах: старшая (14-17 лет) и младшая (10-13 лет). Каждая команда будет состоять из пяти участников и одного руководителя. Ожидается, что участвовать будут команды не только из Раменского округа, но и из Переславля-Залесского, Коврова, Тулы и Иваново.



Программа сборов включает торжественное открытие, соревновательную часть, экскурсию в Музей неизвестного солдата при Дергаевской школе, мастер-классы, концерт, награждение и торжественное закрытие мероприятия. Участникам предстоит соревноваться в различных военно-прикладных дисциплинах, таких как историческая викторина, состоящая из трех блоков: жизнь М.Д. Скобелева, вопросы по теме специальной военной операции, Основы Православной культуры (теория), марш-бросок на один километр с полным снаряжением, смотры строя и песни, выполнение контрольно-силовых упражнений, метание ножей, а также разборка и сборка автомата Калашникова и снаряжение магазина патронами.



Кроме того, участники продемонстрируют свои навыки в комбинированной стрельбе из пневматической винтовки, стрельбе из пистолета в электронном тире, метании гранаты на дальность и точность. Жюри также проверит знания Воинских Уставов, оценит навыки первой доврачебной помощи и знание топографии.



«Сборы проводятся традиционно с целью духовно-нравственного воспитания и физического развития молодёжи, восстановления неразрывной живой связи современной молодежи с православными традициями русского воинства и готовности к защите Отечества и службе в Вооруженных силах России. Также мы ставим перед собой задачу активизировать интерес у молодых людей к изучению истории России, жизни и деятельности прославленных полководцев», — отмечает один из организаторов, руководитель объединения «Суворовско-Ушаковских сборов», ветеран боевых действий Николай Юдин.



