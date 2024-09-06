Орнитологи Московской области готовятся ко Дню журавля

Фото: МОО «Русское общество сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира»
8 сентября отмечается Всемирный День журавля. В 2002 году орнитологи забеспокоились о том, что численность журавлей значительно снизилась. Чтобы увеличить популяцию, орнитологи стали подкладывать яйца журавлей в гнёзда других птиц. 8 сентября первый выводок птенцов успешно вылетел из гнезда и отправился на зимовку.
На сегодняшний день праздник организован Глобальным экологическим фондом, Секретариатом Боннской конвенции и Международным фондом охраны журавлей. Союз охраны птиц России также участвует в мероприятии, так как наша страна является местом обитания многих журавлей. В рамках праздника проводится традиционный учёт журавлей, где каждый может поделиться своими наблюдениями на онлайн-платформах, таких как iNat, eBird и Ru-Birds.
В Московской области серые журавли традиционно собираются на миграцию на востоке, северо-востоке, севере и северо-западе региона. Птица занесена в Красную книгу Московской области как редкий гнездящийся вид. Численность подмосковной популяции серых журавлей оценивается в 150–170 пар.
Последние исследования показывают, что с изменением климата маршруты миграции и места зимовки журавлей могут меняться. Обычно серые журавли зимуют в Северо-Восточной Африке, например, в Эфиопии и Судане, или в Израиле. Однако в тёплые зимы птицы могут сокращать свой миграционный путь и встречаться в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Орнитологи считают, что эта тенденция будет усиливаться в будущем.
Поэтому результаты наблюдений за серыми журавлями имеют особое значение. Министерство экологии просит орнитологов-любителей сообщать о встречах с этими птицами на электронную почту ведомства: minecology@mosreg.ru. Эта информация может дополнить материалы мониторинга редких видов.
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