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Орнитологи Московской области готовятся ко Дню журавля

06 сентября 2024, 10:55
Фото: МОО «Русское общество сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира»

Фото: МОО «Русское общество сохранения и изучения птиц им. М. А. Мензбира»

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8 сентября отмечается Всемирный День журавля. В 2002 году орнитологи забеспокоились о том, что численность журавлей значительно снизилась. Чтобы увеличить популяцию, орнитологи стали подкладывать яйца журавлей в гнёзда других птиц. 8 сентября первый выводок птенцов успешно вылетел из гнезда и отправился на зимовку.

На сегодняшний день праздник организован Глобальным экологическим фондом, Секретариатом Боннской конвенции и Международным фондом охраны журавлей. Союз охраны птиц России также участвует в мероприятии, так как наша страна является местом обитания многих журавлей. В рамках праздника проводится традиционный учёт журавлей, где каждый может поделиться своими наблюдениями на онлайн-платформах, таких как iNat, eBird и Ru-Birds.

В Московской области серые журавли традиционно собираются на миграцию на востоке, северо-востоке, севере и северо-западе региона. Птица занесена в Красную книгу Московской области как редкий гнездящийся вид. Численность подмосковной популяции серых журавлей оценивается в 150–170 пар.



Последние исследования показывают, что с изменением климата маршруты миграции и места зимовки журавлей могут меняться. Обычно серые журавли зимуют в Северо-Восточной Африке, например, в Эфиопии и Судане, или в Израиле. Однако в тёплые зимы птицы могут сокращать свой миграционный путь и встречаться в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Орнитологи считают, что эта тенденция будет усиливаться в будущем.

Поэтому результаты наблюдений за серыми журавлями имеют особое значение. Министерство экологии просит орнитологов-любителей сообщать о встречах с этими птицами на электронную почту ведомства: minecology@mosreg.ru. Эта информация может дополнить материалы мониторинга редких видов.

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#московская область
Писатель Образцов раскрыл популярность «Мастера и Маргариты»
05 сентября 2024, 19:00

Фото: iStock/fotyma

Писатель Константин Образцов заявил, что секрет столь продолжающейся популярности романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» кроется в том, что книга не проводит чёткой границы между добром и злом.
«У Булгакова самопровозглашенному таланту можно всё, всё простится, потому любовь выше пошлых нравственных установлений так же, как Мастер выше окружающего его обывательского общества. И его возлюбленной простится измена мужу — да и не измена вовсе. Им не нужен «свет», как не нужна и обывательская лужа с валютой, квартирами в Москве, жадностью; они уходят туда, где творчество при свечах, прогулки по ночным аллеям при полной луне, наслаждение созиданием и любовью, где никто не помешает быть вместе», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Образцов.

Он напомнил, что роман был популярен с самого его выхода, пользовался огромным интересом и в советские времена, и сейчас.

До этого сообщалось, что с 11 сентября начинается X Санкт-Петербургский международный культурный форум, в «Ленфильм-клубе» пройдут показы интересных картин. Также все посетители смогут не только оценить фильмы, но и пообщаться с самими их создателями и экспертами. Как передаёт «Петербургский дневник», в рамках форума можно будет посмотреть киноверсию оперы-олонхо «Ньургун Боотур» (16 ) композиторов Марка Жиркова и Генриха Литинского.

Ранее в Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024», который был организован в честь 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.

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#кино
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Первая выставка местной художницы Ольги Толповой открылась в Волоколамске
05 сентября 2024, 16:52

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В выставочном зале Волоколамского кремля открылась экспозиция «Искусство видеть красоту». Это первая выставка картин волоколамской художницы Ольги Толповой, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ольга – врач-педиатр, работала по специальности. В школьные годы рисовала стенгазеты, карандашом писала портреты подруг. Но потом работа и семья заставили забросить творчество. Всё изменилось, когда 15 лет художница вместе с родными переехала в Волоколамский округ – в деревню Новое. Стала ходить в художественный кружок в дом культуры.
«Меня снова потянуло на творчество, пришло вдохновение, и я взялась за кисти и краски. Это был душевный порыв. На моей выставке представлено 53 работы. Все они били сделаны в последние годы. Здесь и игрушки, которые научилась делать также в кружке в сельском клубе», – рассказала Толпова.
В своих картинах художница несёт зрителю любовь, свет и красоту окружающего мира.

В экспозиции представлены ещё пять работ в стиле батик. Их исполнили профессиональные художницы Юлия и Виктория Габерман.

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#искусство
#живопись
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Названы финалисты всероссийского конкурса «Билет в Арктику»
05 сентября 2024, 14:14

Фото: istockphoto / nonnie192

Завершился второй этап мультиформатного конкурса для студентов и молодых ученых «Билет в Арктику». Финалистами стали студенты и учёные из разных городов России: Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Участники представили ведущие вузы страны, такие как НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Университет МИСИС, Московский авиационный институт, Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, ДВФУ и Томский политехнический университет.
Конкурс проходил при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Второй сезон проекта, который направлен на привлечение талантливой молодежи в сферу научных исследований, был посвящён арктическим компетенциям: организаторы создали мини-приложение во «ВКонтакте», где участники в формате онлайн-квеста знакомились с возможностями региона. Чтобы попасть в финал, нужно было пройти интерактивный квест, успешно выполнить тестирование и предложить решение кейсового задания от индустриального партнёра по одному из пяти тематических направлений: «Добыча и транспортировка нефти и газа», «Новые материалы и технологии для Арктики», «Экология и биологические ресурсы Арктической зоны РФ», «Добыча и переработка полезных ископаемых» и «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь».

Проект собрал более 250 тысяч участников, из них 2500 успешно прошли тестирование и получили задание по анализу отраслевых кейсов. Эксперты бизнес-партнёров разработали для финалистов актуальные задачи из реального сектора, такие как сравнительный анализ нефтегазовых месторождений, проектирование вертолётного ангара в условиях экстремального холода, определение способов вовлечения нефелинового концентрата в экономику и разработка стратегии снижения негативного воздействия судоходства на экологию и биологические ресурсы Северного морского пути. В рамках направления «Транспортная инфраструктура и Северный морской путь», курируемого ГК «Росатом», участники конкурса должны были разработать маршрут движения атомного ледокола «Арктика» в Карском море на основе предоставленных ледовых карт.

В итоге было получено более 450 заявок, из которых лишь 20 финалистов презентуют свои проекты 11 сентября в павильоне «Атом», а 10 лучших участников отправятся в арктическую экспедицию в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Из Москвы и Московской области до финала дошли восемь участников: Агешин Егор (Московский авиационный институт), Бустонов Даниил (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет), Крыловская Наталия (Одинцово, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России), Лосева Валерия (Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы), Николаева Кристина (МИФИ), Ремизов Михаил (МГТУ им. Н.Э.Баумана), Русанова Маргарита (НИУ ВШЭ) и Фабер Екатерина (ФГБУ ФНКЦ Космической медицины ФМБА России).

В состав экспертного жюри конкурса вошли учёные из Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, Кольского научного центра РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, научно-образовательного центра «Российская Арктика», Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) и координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ.
«Я впечатлен уровнем подготовки участников конкурса. Их работы демонстрируют не только глубокое понимание химических, но и технологических процессов, стремление к инновационным решениям. Уверен, что многие из них станут будущими лидерами в своей области. «Билет в Арктику» помогает ребятам проявить себя и дает возможность нам работать с подрастающим поколением» – поделился научный руководитель НОЦ мирового уровня "Российская Арктика", заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики, доктор физико-математических наук, профессор САФУ имени М.В. Ломоносова Марат Есеев.
«Для молодого ученого очень важно попасть в научное сообщество, где найдутся люди, которые направят, подскажут, где найти информацию или как правильно провести исследование. «Билет в Арктику» – проект, который помогает найти молодые таланты и дает им возможность стать частью научного сообщества, получить необходимую поддержку» – также поделился мнением ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, главный научный сотрудник МФТИ Александр Осадчиев.
Конкурс организован при поддержке ведущих научно-технологических компаний, таких как: Госкорпорация «Росатом», ПАО «ФосАгро», холдинг «Вертолёты России», Российское общество «Знание», Росмолодёжь, Российские студенческие отряды, Кружковое движение НТИ и Российский государственный музей Арктики и Антарктики.

Конкурс проводится АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Расширение доступа к информации о достижениях и перспективах российской науки является одной из целей Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным на период с 2022 по 2031 год.

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Стартовал приём заявок на XV Международный конкурс чтецких работ имени Чехова
05 сентября 2024, 12:20

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

XV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова организует подмосковный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», сейчас начался приём заявок на участие, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Тема конкурса в этом году «Чехов и Зощенко». К участию приглашаются актеры и студенты выпускных курсов театральных ВУЗов, в программе которых есть дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово». Возраст участников — от 18 до 35 лет», — говорится в сообщении.
Отборочные туры конкурса будут проводиться в несколько этапов. А завершится конкурс в день рождения Чехова — 29 января — гала-концертом и награждением победителей в музее-заповеднике «Мелихово». Кроме того, для участников мероприятия там будет организована дополнительная культурная программа.

Подробная информация о правилах участия в конкурсе размещена на сайте музея.

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Лекция Российского общества «Знание» состоялась для сотрудников Росреестра Подмосковья
05 сентября 2024, 12:17

Фото:Министерство имущественных отношений Московской области

Сотрудники Управления Росреестра по Московской области приняли участие в мероприятии, проведённом Росреестром совместно с Российским обществом «Знание».
Они прослушали лекцию на тему «Нравственно-патриотические качества граждан как основа благополучия».

В качестве спикера выступил Егор Вадимович Бероев — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий и общественный деятель, соучредитель фонда «Я есть!».

Участники мероприятия обсудили с ним ряд актуальных вопросов, включая основы национального благополучия и нравственно-патриотические качества граждан как ключевой аспект.

Российское общество «Знание» является великолепной платформой для диалога. Встречи с общественными деятелями, учеными и политиками помогают государственным гражданским служащим лучше понимать события в стране, опираясь на знания истории, а также распространять информацию о достижениях в науке, культуре и экономике.

Серия просветительских мероприятий, организованных Российским обществом «Знание» для государственных гражданских служащих, проходит регулярно как в очном формате, так и в режиме видеоконференцсвязи.

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В Раменском состоятся военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы
05 сентября 2024, 11:12

Фото: пресс-служба администрации г.о Раменский

В Раменском состоятся VI военно-патриотические межрегиональные Скобелевские сборы, в которых примут участие военно-спортивные и военно-патриотические клубы, кадетские корпуса, юнармейские отряды и патриотические объединения образовательных учреждений.
Сборы, посвященные памяти выдающегося русского полководца Михаила Скобелева, будут проходить 28 сентября на базе Дергаевской школы № 23.

Соревнования организованы в двух возрастных группах: старшая (14-17 лет) и младшая (10-13 лет). Каждая команда будет состоять из пяти участников и одного руководителя. Ожидается, что участвовать будут команды не только из Раменского округа, но и из Переславля-Залесского, Коврова, Тулы и Иваново.

Программа сборов включает торжественное открытие, соревновательную часть, экскурсию в Музей неизвестного солдата при Дергаевской школе, мастер-классы, концерт, награждение и торжественное закрытие мероприятия. Участникам предстоит соревноваться в различных военно-прикладных дисциплинах, таких как историческая викторина, состоящая из трех блоков: жизнь М.Д. Скобелева, вопросы по теме специальной военной операции, Основы Православной культуры (теория), марш-бросок на один километр с полным снаряжением, смотры строя и песни, выполнение контрольно-силовых упражнений, метание ножей, а также разборка и сборка автомата Калашникова и снаряжение магазина патронами.

Кроме того, участники продемонстрируют свои навыки в комбинированной стрельбе из пневматической винтовки, стрельбе из пистолета в электронном тире, метании гранаты на дальность и точность. Жюри также проверит знания Воинских Уставов, оценит навыки первой доврачебной помощи и знание топографии.

«Сборы проводятся традиционно с целью духовно-нравственного воспитания и физического развития молодёжи, восстановления неразрывной живой связи современной молодежи с православными традициями русского воинства и готовности к защите Отечества и службе в Вооруженных силах России. Также мы ставим перед собой задачу активизировать интерес у молодых людей к изучению истории России, жизни и деятельности прославленных полководцев», — отмечает один из организаторов, руководитель объединения «Суворовско-Ушаковских сборов», ветеран боевых действий Николай Юдин.
Он добавляет, что сборы помогают молодым людям улучшить свои знания и навыки в военно-прикладных дисциплинах, формируют стойкость духа, сообразительность, умение преодолевать трудности, развивают командный дух, ответственность и взаимопомощь, а также пропагандируют здоровый образ жизни.

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Картины, инсталляции, макеты: в Химках открыли уникальные выставки ко Дню города
05 сентября 2024, 09:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Десятки уникальных экспозиций открылись в выставочном комплексе «Артишок» на территории парка Толстого в Химках ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитете.
«Одной из ключевых экспозиций праздничной программы стала выставка «Химки. Глазами искусственного интеллекта». На ней представлены интерактивные инсталляции, показывающие, как искусственный интеллект воспринимает город и каким может быть будущее Химок», — говорится в сообщении.
Открыта и выставка картин «Взгляд истории в искусстве», где собрано 20 пейзажей, написанных участниками художественной мастерской при Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Заработала также выставка «Типичные Химки. Семейные истории». В экспозиции 46 картин, объединённых семейной тематикой. Авторы работ — местные художники.

Кроме того, заработала выставка, подготовленная оборонными предприятиями округа. На ней представлены макеты разработок НПО «Лавочкина», НПО «Энергомаш» и МКБ «Факел».

Выставки открыты до 22 сентября. Вход свободный со среды по воскресенье с десяти утра до шести вечера.

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#день города
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5 сентября в Павловском Посаде отметят день рождения Андрияна Николаева
04 сентября 2024, 15:13

Фото: пресс-служба администрации г.о Павлово-Посадский

В музее космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде состоится тематическое занятие, которое посвящено дню рождению знаменитого космонавта «День Рождения Андрияна Николаева — 95 лет». Посетить мероприятие можно будет 5 сентября в 12:00.

История космонавтики бережно сохраняет память о своих героях — людях, которые рисковали своим здоровьем, а иногда даже жизнью ради ее развития и совершенствования. Одним из таких выдающихся личностей является Андриан Николаев, который значительно поспособствовал освоению космического пространства.

Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 года. В этом году космонавт отметил бы своё 95-летие.

Праздничное мероприятие «День Рождения Андрияна Николаева — 95 лет» состоится по адресу: пл. Революции д. 15. Для всех желающих вход бесплатный.
Для предварительной записи и дополнительной информации обращайтесь по телефону 8-985-751-53-31.
Возрастное ограничение: 0

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В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024»
04 сентября 2024, 13:18

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Подмосковье завершился «Пушкинский театральный фестиваль — 2024», который был организован в честь 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина.
В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что мероприятие посетили более 2.5 тысяч человек.

На фестивале выступили множество театров, таких как:
  • Дмитровский драматический;
  • Московский театр иллюзии;
  • Пушкинский музыкально-драматический;
  • Ивантеевский музыкально-драматический;
  • Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» и многие другие сторонники театрального творчества
Дополнительным приятным бонусом на фестивале стали музыкальные дивертисменты. Артисты Пушкинского музыкально-драматического театра представили музыкальные интерпретации произведений А. С. Пушкина, включая «Евгений Онегин», «Алеко», «Пиковая дама», «Руслан и Людмила» и «Сказка о царе Салтане». В программе также звучали произведения выдающихся российских композиторов, таких как П. И. Чайковский, М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков и А. С. Даргомыжский.

Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также Правительства Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

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