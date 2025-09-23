Достижения.рф

Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали перед спектаклем

Актер Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в Кургане
Александр Панкратов-Черный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали перед спектаклем в Кургане. Об этом пишет Ura.ru.



Артист не сможет принять участие в спектакле «Женихи». В Курганской областной филармонии сообщили, что главную роль исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.

Причина госпитализации Панкратова-Черного не уточняется.

До этого сообщалось, что медики запретили Александру Панкратову-Черному сигареты из-за угрозы жизни. Этим летом у артиста обнаружили серьезные проблемы с легкими. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0