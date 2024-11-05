Командный кубок Подмосковья по русскому шапочному бою собрал 176 участников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
В Балашихе состоялся первый командный Кубок по русскому шапочному бою. На него собрались 176 спортсменов из 21 муниципалитета Московской области, сообщили в пресс-службе городского округа Павловский Посад.
«Турнир был посвящён Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие команды юношей и девушек от 13 до 14 лет. Городской округ Павловский Посад представляли воспитанники центра единоборств «Витязь», которые показали достойные результаты», – говорится в сообщении.Шапочный бой — древнерусская игра, где участники делятся на две команды. Представители одной надевают шапки, а представители другой должны придумать, как их сорвать без ударов ударам руками и ногами. На руках у участников обязательно должны быть рукавицы, чтобы сделать соревнования максимально безопасными.
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Лора Луганская