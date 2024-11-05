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Командный кубок Подмосковья по русскому шапочному бою собрал 176 участников

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

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В Балашихе состоялся первый командный Кубок по русскому шапочному бою. На него собрались 176 спортсменов из 21 муниципалитета Московской области, сообщили в пресс-службе городского округа Павловский Посад.


«Турнир был посвящён Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие команды юношей и девушек от 13 до 14 лет. Городской округ Павловский Посад представляли воспитанники центра единоборств «Витязь», которые показали достойные результаты», – говорится в сообщении.
Шапочный бой — древнерусская игра, где участники делятся на две команды. Представители одной надевают шапки, а представители другой должны придумать, как их сорвать без ударов ударам руками и ногами. На руках у участников обязательно должны быть рукавицы, чтобы сделать соревнования максимально безопасными.

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#спорт
#павловский посад
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#подмосковье
#московская область
#балашиха
Подмосковные танцоры взяли две медали Кубка России по брейкингу
05 ноября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на Кубке России по брейкингу, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялась подмосковная спортсменка Александра Вавилкина-Качанова, выступавшая в возрастной категории 19 . Второе место заняла представительница Кемеровской области, третье — участница из Москвы», — говорится в сообщении.
Серебряную медаль выиграл представитель Подмосковья Александр Бакаржиев, также выступавший в возрастной категории 19 . Золото взял брейкер из Санкт-Петербурга, а бронзу — московский спортсмен.

Брейкинг или брейк-данс является стилем уличных танцев, этот стиль появился в 70-х гг. прошлого века в США. Брейкинг включает в себя элементы боевых искусств и гимнастики. В 2018 голу брейкинг вошёл в программу Юношеских Олимпийских игр, а в 2024 году впервые вошёл в соревновательную программу Олимпийских игр.

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#кубок россии
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Борцы из Подмосковья завоевали семь медалей Кубка России по грэпплингу
05 ноября 2024, 14:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на Кубке России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Две серебряные медали выиграла в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» представительница Наро-Фоминского округа Радомира Останина, выступавшая в весе до 53 килограммов. Ещё одно серебро принесла подмосковной команде Ирина Чернышёва из Раменского округа в дисциплине «грэпплинг-ги». Спортсменка выступала в весовой категории до 58 кг», — говорится в сообщении.
Бронзовые медали завоевали Багомед Магомедов из Лыткарина (дисциплина «грэпплинг-ги», весовая категория — до 100 кг) и Екатерина Яр из Лыткарина (дисциплина «грэпплинг», весовая категория — до 58 кг). Кроме того, бронзовые награды в обеих дисциплинах получила представительница Подмосковья Влада Бояхчиева, выступавшая в категории до 90 кг.

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#подмосковье
#московская область
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В Коломне открылся после капремонта стадион «Авангард»
05 ноября 2024, 09:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Капитальный ремонт стадиона «Авангард» завершился в Коломне, торжественное открытие обновлённого спортивного объекта состоялось 4 ноября, сообщают пресс-служба Минспорта и Минстройкомплекса Московской области.
Глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов отметил, что капремонт стадиона, построенного в 1958 году, проводился по программе губернатора региона Андрея Воробьёва.

«В рамках капитального ремонта стадион оборудовали футбольным полем с искусственным газоном и подогревом, новым легкоатлетическим ядром и двумя волейбольными площадками. Обновлён также универсальный спортзал с тренажёрами и беговой зоной», — сказал Дмитрий Абарёнов.
Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский добавил, что стадион оснащён современной системой освещения, благодаря чему можно тренироваться в тёмное время суток. Он также сообщил, что трибуны вмещают до 6 тысяч зрителей.

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Гендерный тест Иман Хелиф вызвал скандал после её победы на Олимпиаде
Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф оказалась биологическим мужчиной
04 ноября 2024, 23:58

Фото: iStock/Blablo101

Французский журналист Джаффар Айт Аудиа сообщил о результатах гендерного теста олимпийской чемпионки из Алжира Иман Хелиф, победившей на Олимпиаде 2024 года в Париже.
В финале весовой категории до 66 кг Хелиф одержала победу над китайской спортсменкой Ян Лю со счётом 5:0 и завоевала золотую медаль.

По данным журналиста, в медицинском заключении указано, что у Хелиф обнаружены XY-хромосомы и мужские половые признаки. Это делает ее биологическим мужчиной. Несмотря на эту информацию, МОК допустил её к участию в женских соревнованиях, хотя ранее IBA отстранила от них Хелиф в 2023 году.

После этого скандала на Олимпиаде в ООН предложили вернуть практику гендерных тестов для спортсменок.

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#медицина
#спорт
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Роднина жестко ответила канадке, призвавшей ужесточить правила для российских фигуристов
Ирина Роднина: мнение Меган Дюамель о российских фигуристках не авторитетно
03 ноября 2024, 17:19

Ирина Роднина (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась о канадской фигуристке Меган Дюамель, которая предложила ужесточить правила для сменивших гражданство российских атлетов. Об этом информирует «ВсеПроСпорт».
Ранее Дюамель заявила, что российские фигуристы имеют право покинуть РФ и сменить спортивное гражданство, но при этом они обязаны тренироваться в той стране, которую начали представлять.

Роднина отметила, что Дюамель знает, о чем говорит, так как сама занималась в подобных центрах.

«А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы», — подчеркнула депутат.

Роднина заключила, что мнение Дюамель не является авторитетным.

Напомним, Международный союз конькобежцев весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

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«Спартак» разгромил ЦСКА впервые с 2017 года
«Спартак» со счетом 2:0 впервые с 2017 года победил ЦСКА в матче 14 тура РПЛ
02 ноября 2024, 23:46

Фото: iStock/Rost-9D

Футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победил ЦСКА. Встреча команд в рамках 14-го тура РПЛ состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
«Спартак» закатил по мячу в каждом из таймов. Первый гол был забит на 45 минуте стараниями Тео Богонды, а второй — Хесусом Мединой на 8 компенсированной минуте второго тайма.

Матч также запомнился массовой дракой футболистов в начале второго тайма, в результате которой были удалены защитники обеих команд Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Теперь у «Спартака» 25 очков и пятое место в таблице, когда их соперники упали на шестую позицию с 24 баллами.

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#цска
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Депутат Жуков заявил о затухании спортсменов в «Спартаке»
02 ноября 2024, 20:32

Фото: iStock/FOTOKITA

Первый заместитель председателя Государственной думы, а также болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что в настоящее время многие спортсмены в команде затухают.
«Спартак, к большому сожалению, играет нестабильно, пока позитива немного. Многие новички приходят в «Спартак» и затухают. Например, Барко и Бонгонда ярко начинали сезон, а теперь их игра померкла. От Зиньковского тоже было много ожиданий, а теперь он и вовсе сидит в запасе. Вот это настораживает. Хочется, конечно, чтобы футболисты в «Спартаке» стабильно держали высокий уровень и прогрессировали», – высказал мнение в беседе с Metaratings.ru Жуков.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.

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#игра
#мнение
#спартак
#футбол
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Широков поделился впечатлениями от стажировки у Николича в ЦСКА
02 ноября 2024, 20:25

Марко Николич (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от стажировки у Марко Николича в ЦСКА, отметив, что Николич прекрасный тренер.
Спортсмен остался доволен пройденной стажировкой в команде.

«Моя стажировка в ЦСКА уже закончилась. Остался под большим впечатлением от Марко Николича. Я и раньше слышал, что он хороший тренер. Но когда побывал на стажировке, увидел, насколько всё чётко и детально у него расписано в тренировочном процессе. В хорошем смысле я был поражен работой Николича. Уверен, ЦСКА в надёжных руках. Николич – реально очень сильный тренер», — отметил в беседе с Metaratings.ru Широков.

Он добавил, что тренер уделял ему достаточно внимания, объясняя и подсказывая рабочие моменты.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.

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#спортсмен
#футбол
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Широков: Противостояние ЦСКА – «Спартак» входит в топ-3 самых интересных
02 ноября 2024, 20:17

Фото: iStock/FotografieLink

Бронзовый призёр чемпионата Европы в составе сборной России Роман Широков заявил об остающемся актуальным и популярным сегодня дерби ЦСКА – «Спартак».
«ЦСКА сейчас немного хуже выступает, чем во время расцвета при Евгении Гинере. Тогда армейцы боролись исключительно за первое-второе места. Потому что «Спартак» считается одной из самых популярных команд в России, дерби «Спартак» – ЦСКА до сих пор приковывает большое внимание. Битва двух столиц «Спартак» – «Зенит» тоже очень интересна. Старейшее российское дерби «Динамо» – «Спартак» сейчас выходит на новый уровень.
Противостояние ЦСКА – «Спартак» сейчас не самое топовое, но оно точно в тройке», – поделился в беседе с Metaratings.ru Широков.

Ранее экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что ждёт победы команды Деяна Станковича в матче с ЦСКА.

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#спорт
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