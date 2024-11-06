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Названы даты работы мобильного пункта вакцинации от гриппа в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мобильный пункт вакцинации от гриппа будет работать в текущем месяце на Привокзальной площади в Павловском Посаде в течение семи дней — 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Для удобства жителей округа Павлово-Посадская больница организовала работу мобильного комплекса вакцинации на Привокзальной площади. Мобильный комплекс будет открыт в указанные дни с полудня до 16:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в мобильном комплексе любой желающий сможет сделать прививку не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Для прохождения вакцинации с собой нужно будет иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед прививкой медик проведёт обязательный осмотр.

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#павловский посад
#вакцинация
#грипп
#прививки
#здравоохранение
В Подмосковье в этом году выписали 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства
В Подмосковье выписали 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства
06 ноября 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года оформили более 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства. Такие данные привёл исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.
«Главное преимущество электронных рецептов – экономия времени на походе в поликлинику. Врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере. Всего с начала года в регионе оформили более 8 млн таких рецептов», – отметил Максимов.
Как пояснили в региональном Минздраве, лечащий врач может продлить или скорректировать электронный рецепт во время онлайн-приёма. Пациенту, чтобы получить препарат, достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис».

Получить рецепт можно на приёме у врача или через интернет – с помощью телемедицинской консультации.

Записаться на такую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, через тел. 122, на приёме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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Диспансеризацию в Подмосковье прошли около 5 млн человек
06 ноября 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти пять миллионов человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, профилактические осмотры проводятся в поликлиниках региона, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранение.
«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Результаты диспансеризации жители Московской области могут обсудить с врачом на телемедицинской консультации: специалист расскажет о состоянии здоровья пациента по итогам диагностики и, при необходимости, направит на дополнительные обследования.

Для прохождения диспансеризации жителям Подмосковья следует обращаться в свою поликлинику, с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Возможна также предварительная запись.

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#минздрав мо
#диспансеризация
#московская область
#подмосковье
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Сыпная реакция: Вирус Коксаки выявили у детей в девяти регионах России
Вирус Коксаки подозревают у детей в девяти российских регионах
06 ноября 2024, 08:51

Фото: istockphoto/Maksim Tkachenko

Заболевание, по симптомам сильно напоминающее вирус Коксаки, в последние дни выявлены в детских садах и школах девяти российских регионов. Роспотребнадзор призвал организовать утренний осмотр на предмет наличия признаков инфекции.
Также ведомство организовало горячую линию, сообщают «Известия». Это сделано в том числе для того, чтобы оценить масштабы распространения заболевания. Специалисты напоминают, что вирус Коксаки сопровождается повышенной температурой, сыпью на теле, покраснением в горле и диареей. По одной из версий, инфекция попала в Россию из курортных стран, в частности из Турции.

Как подсчитали сотрудники издания, сигналы о появлении симптомов, схожих с признаками этого опасного заболевания, поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, а также из Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областей. Роспотребнадзор запросил информацию о заболеваемости вирусом Коксаки у турецкой стороны. Туристов просят в случае появления симптомов звонить на горячую линию и сообщать место отдыха, отель, дату возвращения и состояние на момент прибытия в Россию. Это поможет ведомству определить очаги и количество заражённых.

В ведомстве подчеркнули, что то, что распространяющий возбудитель является именно вирусом Коксаки, пока остаётся лишь предположением, сделанным на основании общих симптомов.

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В Шатуре за 20 млн рублей отремонтировали детскую поликлинику
05 ноября 2024, 20:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Шатуре после ремонта начала принимать пациентов детская поликлиника. Всего там медицинскую помощь там получают около 6,6 тыс. детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы продолжаем программу ремонта учреждений здравоохранения региона. В обновлённой детской поликлинике появились комфортные зоны ожидания приёма врача, удобная навигация, игровая комната. На ремонтные работы было направлено около 20 млн рублей», – пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
По данным ведомства, в поликлинике принимают педиатры, стоматологи, невролог, оториноларинголог, окулист и хирург травматолог-ортопед. Там также работают кабинеты физиотерапии, неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты.

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#минздрав мо
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#поликлиника
#шатура
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#московская область
#максим максимов
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Врачи Детского центра сделали первую операцию на полностью остановленном сердце
05 ноября 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели первую операцию в условиях искусственного кровообращения. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ. В клинику в плановом порядке поступила полуторагодовалая девочка с врождённым пороком сердца и дефектом межжелудочковой перегородки.
«При таком пороке сердце работает с избыточной нагрузкой, затрудняя полноценное развитие ребёнка. Он испытывает отдышку при любой нагрузке. Помочь может только операция», – пояснил главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.
Врачи выполнили радикальную коррекцию порока в условиях искусственного кровообращения. Чтобы устранить дефект, необходимо было остановить сердце. В это время его функцию выполнял специальный аппарат искусственного кровообращения.

Хирурги открыли сердце и устранили дефект между желудочками, подшив синтетическую заплату. Разрез зашили, уже здоровое сердце вновь запустили, и оно перешло на собственное кровообращение.

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#дкц
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#красногорск
#здравоохранение
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Врач Иванов раскрыл группы риска вируса Коксаки
Врач Иванов: В группе риска заболевания дети
05 ноября 2024, 18:35

Фото: iStock/Paveena Spooner

Врач-эксперт Роман Иванов заявил, что в группу риска по заболеваемости вируса Коксаки входят дети из-за ещё не до конца сформировавшегося иммунитета.
Для того, чтобы защититься от заражения, врач рекомендовал регулярно и тщательно соблюдать все правила гигиены.

«Регулярно мыть руки, особенно перед едой и после посещения улицы или общественных мест, избегать контактов с инфицированными людьми, воздерживаться от посещения мест большого скопления людей. Дома, в детских садах и школах важно проводить тщательную уборку. Вирус может передаваться через загрязненную воду, поэтому важно пить проверенную или бутилированную воду. Эти меры помогут снизить риск заражения», — пояснил в беседе с «Известиями» Иванов.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор открыл горячую линию по вирусу Коксаки.

«Роспотребнадзор организовал работу горячей линии для консультирования граждан из-за появления в СМИ информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах. Информация собирается для оперативного реагирования и ретроспективной оценки ситуации за прошедший месяц», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о первых симптомах вируса Коксаки и о том, что нужно делать при их обнаружении.

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#терапевт
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Строящаяся поликлиника в ЖК «Пригород Лесное» заработает в начале будущего года
05 ноября 2024, 18:28

А. Воробьёв (второй слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строящаяся поликлиника в деревне Мисайлово Ленинского городского округа примет первых пациентов в начале 2025 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, встретился со строителями и медиками.
Сейчас застройщик завершает на объекте в ЖК «Пригород Лесное» чистовую отделку, монтаж навигации и установку оборудования.
«Пригород Лесное», где насчитывается более 30 тыс. жителей, – самый крупный жилой комплекс в Ленинском городском округе. Уже заселено 53 дома из 60, и микрорайон будет расти. Важно позаботиться о том, чтобы каждой семье здесь было комфортно. Строительство поликлиники начали в апреле прошлого года, сейчас готовность здания – 95%. Строители обещают сдать объект в конце ноября. Задача – чтобы первые пациенты были здесь уже в начале следующего года», – сказал губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Построить новую поликлинику просили жители. Рядом расположен только офис врача общей практики на 50 посещений, а в соседнем селе Молоково – небольшая амбулатория, до которой можно добраться за 10-20 минут на общественном транспорте. Ближайшая большая поликлиника – в Видном. Дорога до неё на автобусе занимает около 40 минут.

В новом четырёхэтажном здании будут работать детское и взрослое отделения на 500 посещений в смену каждое. Откроются кабинеты кардиолога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога, ревматолога, онколога, инфекциониста, эндокринолога, хирурга и других специалистов. Предусмотрены блоки функциональной, лучевой диагностики, физиотерапии и дневной стационар на шесть коек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В детском блоке будут принимать педиатры и узкие специалисты. Кроме того, для маленьких пациентов планируют открыть массажный и кабинет лечебной физкультуры.
«Не все местные жители могут ездить в другие подразделения Видновской больницы. В сельской местности много пожилых пациентов, и они нуждаются в дополнительных специалистах, диагностических обследованиях. Новая поликлиника решит именно эти вопросы. Также потоки взрослых и детей у нас будут разделены», – отметила врач-терапевт, гериатр Татьяна Бурцева, которая станет заведующей поликлиникой.
В новом здании будет организована доступная среда. А рядом расположится большая парковка на 87 машиномест.
«Поликлинику жители ждут с нетерпением. Это ключевой проект в ЖК «Пригород Лесное» с точки зрения медицины. Разрешение на ввод планируем получить в конце ноября – более чем на полгода раньше срока. Сейчас ведётся установка и пусконаладка тяжёлой техники. Предусмотрена и вторая поликлиника, которая будет в другой части застройки. Но самое важное, что следующим проектом медицинского направления будет больница на 800 койко-мест с отделением скорой помощи», – поделился планами руководитель проекта «Пригород Лесное» Андрей Матков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас идёт подбор кадров в поликлинику. Специалистов привлекают в том числе за счет мер социальной поддержки. Так, в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека». Стоимость квартиры оплачивает Московская область, а специалист гасит только проценты по кредиту. С 2016 года ею воспользовались более 1,8 тыс. медицинских работников.

Также реализуются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга». Предусмотрены доплаты молодым специалистам и отдельным категориям врачей. Им помогают с оплатой арендованного жилья. Супруги-врачи пользуются приоритетом в устройстве детей в школы и сады.
«У нас широкая программа господдержки молодых врачей и врачей, которые работают в сельской местности. Нашли с застройщиком интересный выход. При продаже квартир фиксировали, кто является медицинским сотрудником, кто сотрудником образования. Исходя из этого получили определённое количество специалистов, которые с удовольствием будут работать рядом с домом», – рассказал главврач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.



Строительство ЖК «Пригород Лесное» идёт с 2015 года. На его территории уже возвели пять детсадов, две школы, работает отделение МФЦ, Футбольная академия.

Строятся ещё две школы. Одну из них планируют открыть 1 сентября следующего года.

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#ленинский городской округ
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#поликлиника
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#губернатор
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Консультативную помощь в ДКЦ им. Л. М. Рошаля уже получили более 20 тыс. детей
05 ноября 2024, 17:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В консультативно-диагностическом центре ДКЦ имени Л. М. Рошаля в Красногорске уже проконсультировали более 20 тыс. маленьких пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи начали вести приём детей 22 августа. Ежедневно амбулаторную медицинскую помощь в центре могут получить до 600 пациентов и ещё около 100 – с помощью телемедицинских консультаций.
«С момента открытия Детского центра на базе клинико-диагностического центра и центра телемедицины более 20 тыс. пациентов получили консультации наших специалистов. В центр ежедневно обращаются за помощью более 500 детей. Это не только жители Московской области, но и других регионов России. Сейчас в КДЦ принимают врачи 21 специальности. Самые востребованные специалисты - невролог, гастроэнтеролог и аллерголог», – сказала главврач Детского центра Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр — флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. В нём работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. Ежегодно стационарную помощь там будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. - амбулаторно.

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#московская область
#дкц
#дети
#здравоохранение
#минздрав мо
#красногорск
#врачи
#медицина
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Россиянам раскрыли, какие продукты стоит включить в осенний рацион
Врач Островская рекомендовала есть инжир и хурму осенью
05 ноября 2024, 16:07

Фото: iStock/Armastas

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская заявила, что в осенний рацион стоит включить клюкву, инжир и хурму.
«Осенние фрукты и ягоды содержат много клетчатки, полезной для работы ЖКТ и поддержания баланса кишечной микрофлоры. Они богаты витаминами и микроэлементами», — пояснила в беседе с RT Островская.

Она добавила, что при простуде лучше всего есть клюкву или пить морсы на её основе, поскольку ягода обладает противовоспалительным и противомикробным действием.

До этого россиянам рассказали, что простудное заболевание может стать одной из причин заложенности ушей. Как пишет Общественная Служба Новостей, в случае если такая заложенность проявилась после перенесённой инфекции, необходимо обращаться к врачу. Специалисты напомнили, что заниматься самолечением в подобных случаях крайне опасно.

Ранее сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщили, что врачи МОНИКИ им. Владимирского вытащили орех, застрявший в ухе маленького мальчика и причинявший ему боль.

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#фрукты
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#питание
#рекомендации
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