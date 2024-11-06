Названы даты работы мобильного пункта вакцинации от гриппа в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Мобильный пункт вакцинации от гриппа будет работать в текущем месяце на Привокзальной площади в Павловском Посаде в течение семи дней — 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для удобства жителей округа Павлово-Посадская больница организовала работу мобильного комплекса вакцинации на Привокзальной площади. Мобильный комплекс будет открыт в указанные дни с полудня до 16:00», — говорится в сообщении.Отмечается, что в мобильном комплексе любой желающий сможет сделать прививку не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Для прохождения вакцинации с собой нужно будет иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед прививкой медик проведёт обязательный осмотр.
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