В Павловском Посаде стартовал приём заявок на творческий конкурс

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Приём заявок на приём заявок на второй Открытый конкурс по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству «Твори» стартовал в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы на конкурс принимаются в следующих категориях: живопись, графика, смешанные техники и прикладное искусство. Кроме того, есть специальная номинация. Посвящённая Рождеству. Приём заявок продлится до 24 ноября. Участие бесплатное, возрастных ограничений нет.«Конкурс «Твори» хорошо зарекомендовал себя. В прошлом году на конкурсе было представлено более ста работ и, мы надеемся, что в этом году, число участников значительно возрастёт», — отметила сотрудница ДК «Ленский» Павлово-Посадского округа Мария Харламова.
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