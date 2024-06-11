В Павловском Посаде прошел фестиваль кузнечного искусства

Фото: пресс-служба администрации Павловского-Посадского городского округа
«Важное место на фестивале занимает религиозная тематика. Праздник проходит рядом с Никитским Бывалинским женским монастырем. В рамках фестиваля верующие могут зайти в него поклониться мощам и посетить Божественную литургию. На большой площадке десятки кузнецов продемонстрировали свое мастерство, а гости фестиваля смогли побольше узнать о специфике этого ремесла, приобрести уникальные кованые вещицы и чему-нибудь научиться», – рассказали в пресс-службе.
На фестиваль приехали ремесленники из Рязани, Елабуги, Перми, Сарова, Симферополя, Твери, Воронежа, Липецка, Пензы, Каспийска.
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