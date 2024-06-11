В Павловском Посаде снимут продолжение «Волшебного платка»

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«В этот раз вместе с юными павловопосадцами в съемках примут участие профессиональные артисты. Сюжет пока держится в секрете, известно только то, что главные герои совершат увлекательное путешествие, в котором у них появится уникальная возможность узнать много нового из истории Павловского Посада», — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить,что в продолжении фильма также прозвучит прекрасная музыка, созданная талантливым композитором Денисом Тихоновым.
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