Педагог детской школы искусств в Клину получила почётное звание

В Каширском краеведческом музее С 3 по 20 сентября будет работать выставка «Новые герои Подмосковья». На ней будут представлены живописные и графические работы современных художников столичного региона, посвящённые спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.