Педагог детской школы искусств в Клину получила почётное звание

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Преподавательнице отделения «Хореографическое творчество» клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского Ольге Яковлевой присвоили звание «Заслуженный работник культуры Московской области», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Почётное звание «Заслуженный работник культуры Московской области» присвоено Ольге Яковлевой за плодотворный труд, профессиональное мастерство и большой вклад в развитие хореографического творчества в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Ольга Яковлева руководит образцовым хореографическим коллективом «Акулина», который не раз побеждал на различных всероссийских и региональных конкурсах, а недавно был признан лучшим на международном фестивале «Радуга над Витебском» в Беларуси.
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