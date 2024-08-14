Пчеловод в шестом поколении Мыльникова раскрыла малоизвестную особенность вкуса мёда

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Каждый год с одного и того же поля пасечники собирают мёд разного вкуса.
Таким наблюдением с «Радио 1» поделилась руководитель личного подсобного хозяйства «Золино», пчеловод в шестом поколении, мама четырёх детей Мария Мыльникова.
Возможность убедиться в этом Мария предоставляет всем желающим, в том числе покупателям своего мёда.
14 августа в России отмечается Медовый Спас, который знаменует начало Успенского поста. Это первый из трёх народно-церковных праздников, именуемых Спасами. В старину в эти дни августа занимались заготовками на зиму из мёда, орехов и яблок, которые несли в церковь для освящения. Считалось, что продукты, заготовленные в дни Спасов, обладают особыми целебными свойствами.
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«Моя пасека находится на севере Московской области, под Клином. Поэтому я собираю только один вид мёда – разнотравье. Мёда не так много, но зато он очень вкусный. Я – фанат мёда с моего поля. Кстати, хочу отметить: никогда не бывает одинакового мёда в разные годы с одного и того же поля. Всегда вкус разный, потому что каждый год земля даёт разные растения. Например, в прошлом году у меня было поле иван-чая, а в этом году половину поля заняли другие растения», – рассказала пчеловод.
Возможность убедиться в этом Мария предоставляет всем желающим, в том числе покупателям своего мёда.
«У меня есть небольшая коллекция – стараюсь собирать каждый год по баночке мёда. С просветительской целью беру разные баночки и показываю людям, какой разный мёд в разные годы можно собрать с одного и того же поля», – поделилась Мыльникова.Она добавила, что производит в своём хозяйстве не только мёд, но и прополис, лекарство подмор, а также сама варит крем и делает косметический скраб.
14 августа в России отмечается Медовый Спас, который знаменует начало Успенского поста. Это первый из трёх народно-церковных праздников, именуемых Спасами. В старину в эти дни августа занимались заготовками на зиму из мёда, орехов и яблок, которые несли в церковь для освящения. Считалось, что продукты, заготовленные в дни Спасов, обладают особыми целебными свойствами.
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Лора Луганская