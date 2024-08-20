В Клину на месте снесённой бани открыли благоустроенный Купеческий сквер

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В Клину после завершения благоустройства открыли Купеческий сквер, расположенный на месте снесённой бани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Мы завершили работы по благоустройству Купеческого сквера. Новая территория станет удобным транзитом и местом отдыха для жителей и гостей округа. Всего в этом году в рамках программы благоустройства мы планируем обустроить 15 скверов», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Как отметили в ведомстве, особое внимание во время благоустройства уделили озеленению территории. В сквере высажены новые деревья и кустарники, установлены системы освещения и видеонаблюдения. Обустроена зона отдыха, предназначенная для проведения досуга.
Баню, построенную в 1988 году, закрыли в 2018-м из-за аварийного состояния. Она оставалась заброшенной более пяти лет. На месте здания провели масштабные работы по созданию новой общественной зоны.
В сквере появились новые пешеходные дорожки, установлены теневые навесы, скамейки и урны, щиты с навигацией.
Сквер расположен на одной из самых древних улиц Клина, являющейся частью федерального проекта «Государева дорога». Ранее территория находилась в запустении. Теперь она стала новым местом притяжения для клинчан и гостей города, предлагая современное пространство для отдыха и прогулок.
Обустройство территории проводили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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Лора Луганская