Юная жительница Клина завоевала серебряный Кубок Сергея Карякина по шахматам

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Клинчанка Анастасия Гусарова стала обладательницей серебряного Кубка Сергея Карякина по шахматам среди девочек 2009-2011 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Анастасия Гусарова второй год занимается шахматами в Клинском доме творчества, её педагогом является Андрей Васильевич Овчаренко. При этом увлекаться шахматами Анастасия начала уже десять лет назад», — отмечается в сообщении.Всего во втором этапе Кубка Сергея Карякина по шахматам приняли участие свыше 300 спортсменов. Заслуженные награды победители и призёры получали из рук самого гроссмейстера Сергея Карякина и министра спорта и физической культуры Московской области Дмитрия Абарёнова.
Турнир состоялся 11 августа в Домодедове, ведущей стала гроссмейстер Мария Фоминых.
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