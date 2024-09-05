Первая выставка местной художницы Ольги Толповой открылась в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
В выставочном зале Волоколамского кремля открылась экспозиция «Искусство видеть красоту». Это первая выставка картин волоколамской художницы Ольги Толповой, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ольга – врач-педиатр, работала по специальности. В школьные годы рисовала стенгазеты, карандашом писала портреты подруг. Но потом работа и семья заставили забросить творчество. Всё изменилось, когда 15 лет художница вместе с родными переехала в Волоколамский округ – в деревню Новое. Стала ходить в художественный кружок в дом культуры.
В своих картинах художница несёт зрителю любовь, свет и красоту окружающего мира.
В экспозиции представлены ещё пять работ в стиле батик. Их исполнили профессиональные художницы Юлия и Виктория Габерман.
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«Меня снова потянуло на творчество, пришло вдохновение, и я взялась за кисти и краски. Это был душевный порыв. На моей выставке представлено 53 работы. Все они били сделаны в последние годы. Здесь и игрушки, которые научилась делать также в кружке в сельском клубе», – рассказала Толпова.
В своих картинах художница несёт зрителю любовь, свет и красоту окружающего мира.
В экспозиции представлены ещё пять работ в стиле батик. Их исполнили профессиональные художницы Юлия и Виктория Габерман.
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Лора Луганская