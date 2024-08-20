В Волоколамске представили исторические реконструкции битв и балов

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Фестиваль, являющийся частью федерального исторического проекта «Александрова дорога: от Руси до России», состоялся у стен Волоколамского кремля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Волоколамск — единственный город в Подмосковье, через который проходит маршрут исторического проекта «Александрова дорога». И это не случайно. Волоколамск — старейший город Подмосковья», — отметила замглавы Волоколамского округа Марина Марнова.Гости фестиваля смогли посмотреть на состязания дружинников Александра Невского, на Петра Первого, принимающего парад-смотр драгун, посетили бал и стали свидетелями победы русского войска над иноземными врагами.
На фестивале работали также лавки мастеров, где можно было приобрести авторские работы, кроме того, гостям предлагали испытать свою меткость в стрельбе и отчеканить монету.
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