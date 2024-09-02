У стен кремля в Волоколамске устроили семейный праздник «Арбузник»

В музее «Новый Иерусалим» в Истре стартовал выставочно-просветительский проект «Культурных полюс. Таруса». В экспозиции представлены работы из фондов музея «Новый Иерусалим», в том числе те, что никогда ранее не экспонировались. Проект объединяет свыше 100 живописных работ, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, чье творчество неразрывно связано с Тарусой, а также художников «Тарусской школы».