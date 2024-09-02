У стен кремля в Волоколамске устроили семейный праздник «Арбузник»

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.
Участники организации «Молодёжное содружество» провели большой семейный праздник «Арбузник». Гостей и жителей Волоколамского городского округа встречали у стен кремля, сообщили в пресс-службы администрации муниципалитета.
«Для гостей накрыл столы с арбузами, устроили множество развлечений и конкурсов, на которых можно было выиграть вкусные угощения и воздушных змеев, запускать которых, как оказалось, увлекательное развлечение не только для детей, но и для взрослых», – говорится в сообщении.Мероприятие посетила замглавы округа Марина Марнова. Привлёк «Арбузник» и туристов. Многим понравились не только концепция праздника с угощением и змеями, но и место его проведения.
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