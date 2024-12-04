В предстоящие выходные стартуют ледовые шоу программы «Зима в Подмосковье»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В зимнем сезоне 2024-2025 жителей и гостей Подмосковья ждут популярные ледовые представления от прославленных чемпионов по фигурному катанию. Они будут проходить в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В прошлом году такие шоу собрали более 100 тыс. зрителей. В этом сезоне запланировано 29 ледовых представлений. В их числе – 15 спектаклей Татьяны Навки, 10 – Ильи Авербуха и по два – Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Ледовые представления от чемпионов в этом году дойдут и до отдалённых уголков Подмосковья. Спектакли покажут в Дубне, Волоколамске, Зарайске, Егорьевске, Чехове и Сергиевом Посаде.
А уже в предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, ледовые шоу состоятся в Мытищах и Химках. Там зрители увидят сказку «Двенадцать месяцев» в постановке Ирины Слуцкой.
7 декабря представление покажут в Дмитрове, а 8 декабря в Красногорске пройдут ледовые «Сказки Евгения Плющенко».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Вход на ледовые спектакли будет свободным. Расписание представлений можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.
В расписании могут произойти изменения. За актуальной информацией можно следить на портале.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье», проходящей в регионе уже несколько лет, в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие около 500 тыс. человек. Ожидается, что туристический поток в регион в этом году составит порядка 5 млн. человек. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Команда Навки и Петра Чернышева покажет зрителям спектакль на льду «Новогодний самовар». Эти небольшие истории объединят всех в уютную дружескую компанию вокруг новогоднего самовара. В представлении примут участие Аделина Сотникова, Максим, Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие фигуристы. Авербух представит «Шоу чемпионов», в котором будут участвовать финалисты телепроекта «Народный ледниковый». Представление «Двенадцать месяцев» подготовила команда Слуцкой. А Плющенко представить зрителям сказки на льду», – поделились в министерстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Ледовые представления от чемпионов в этом году дойдут и до отдалённых уголков Подмосковья. Спектакли покажут в Дубне, Волоколамске, Зарайске, Егорьевске, Чехове и Сергиевом Посаде.
А уже в предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, ледовые шоу состоятся в Мытищах и Химках. Там зрители увидят сказку «Двенадцать месяцев» в постановке Ирины Слуцкой.
7 декабря представление покажут в Дмитрове, а 8 декабря в Красногорске пройдут ледовые «Сказки Евгения Плющенко».
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Вход на ледовые спектакли будет свободным. Расписание представлений можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.
В расписании могут произойти изменения. За актуальной информацией можно следить на портале.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье», проходящей в регионе уже несколько лет, в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие около 500 тыс. человек. Ожидается, что туристический поток в регион в этом году составит порядка 5 млн. человек. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.
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Лора Луганская