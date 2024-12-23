Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей

Народный ансамбль танца «Боярышня» из города Истра подтвердил своё звание «Заслуженный коллектив народного творчества» в 2024 году. В этом году почётного звания были удостоены 49 народных коллективов и любительских творческих объединений, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.