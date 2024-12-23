Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Показы новогоднего представления «Простоквашино: загадочная история волшебного исчезновения» стартовали в Кашире, на первых трёх спектаклях побывали 900 юных зрителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Представление ««Простоквашино: загадочная история волшебного исчезновения» — подарок ребятам от главы городского округа Кашира Михаила Шувалова. Автором сценария и режиссёром-постановщиком спектакля стала ведущий методист Дома культуры имени Ленина Юлия Сергеева, а роли там исполнили представители коллективов Центра культурных инициатив», — говорится в сообщении.Пришедшие на представление дети с удовольствием и интересом посмотрели историю о том, как Дядя Фёдор с друзьями искал исчезнувшее перед Новым годом Простоквашино, а потом получили сладкие подарки. Отмечается, что перед спектаклем для детей провели интерактивную программу.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Читайте также:
Ансамбль танца «Боярышня» сохранил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
16 предприятий народных промыслов Подмосковья представлено на выставке «Ладья»
В Горках Ленинских начала работу посвящённая электрификации России выставка
Лев Каштанов