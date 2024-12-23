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Первые новогодние представления в Кашире посмотрели уже 900 детей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Показы новогоднего представления «Простоквашино: загадочная история волшебного исчезновения» стартовали в Кашире, на первых трёх спектаклях побывали 900 юных зрителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Представление ««Простоквашино: загадочная история волшебного исчезновения» — подарок ребятам от главы городского округа Кашира Михаила Шувалова. Автором сценария и режиссёром-постановщиком спектакля стала ведущий методист Дома культуры имени Ленина Юлия Сергеева, а роли там исполнили представители коллективов Центра культурных инициатив», — говорится в сообщении.
Пришедшие на представление дети с удовольствием и интересом посмотрели историю о том, как Дядя Фёдор с друзьями искал исчезнувшее перед Новым годом Простоквашино, а потом получили сладкие подарки. Отмечается, что перед спектаклем для детей провели интерактивную программу.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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Ансамбль танца «Боярышня» сохранил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

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В Горках Ленинских начала работу посвящённая электрификации России выставка
#кашира
#новый год
#спектакль
#дети
#праздник
Ансамбль танца «Боярышня» сохранил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
23 декабря 2024, 10:56

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Народный ансамбль танца «Боярышня» из города Истра подтвердил своё звание «Заслуженный коллектив народного творчества» в 2024 году. В этом году почётного звания были удостоены 49 народных коллективов и любительских творческих объединений, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Народный ансамбль танца «Боярышня» был основан в 1984 году на базе Дома культуры деревни Кострово, расположенной в Истринском районе Московской области. В 1993 году коллективу присвоили статус народного, а в 2019 году ансамбль получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» даётся на 5 лет коллективам, которые достигли успехов в народном творчестве и внесли значительный вклад в культурное развитие регионов.

Для получения звания нужно иметь звание «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества» субъекта РФ и заниматься народным творчеством не менее 10 лет.

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#минкульттуризма мо
#подмосковье
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#творчество
#культура
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16 предприятий народных промыслов Подмосковья представлено на выставке «Ладья»
20 декабря 2024, 22:33

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Коллективный стенд Подмосковья представлен на XXXVI Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2024». Она открылась в «Экспоцентре» в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В выставке участвуют 16 предприятий народных промыслов Подмосковья и Союз Гжельских мастеров. Посетители выставки могут увидеть и купить такие изделия, как павловопосадские платки, гжельский и дулёвский фарфор, жостовские подносы, федоскинские шкатулки и многое другое. За первые два дня работы выставку посетили около 30 тыс. человек. Подмосковный стенд пользуется большой популярностью», – отметили в ведомстве.
Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2024» продлится до 22 декабря.

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В Кашире открылась выставка винтажных ёлочных игрушек
#народные промыслы
#выставка
#москва
#подмосковье
#московская область
#культура
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В Горках Ленинских начала работу посвящённая электрификации России выставка
20 декабря 2024, 20:04

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

В Инженерном корпусе музея-усадьбы «Горки Ленинские» 20 декабря открыли выставку «Первые электростанции ГОЭЛРО». Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Посетители смогут увидеть единственный сохранившийся в стране двигатель Otto-Deutz 1910-х годов – памятник науки и техники России. Выставка расскажет о первых частных электростанциях и электростанциях, строящихся по плану Государственной комиссии по электрификации России. Они узнают, как была создана ГОЭЛРО и как на VIII съезде Советов Ленин выдвинул лозунг: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

План ГОЭЛРО был рассчитан на 10-15 лет и подразумевал реконструкцию предприятий электроэнергетики, унаследованных от царской России, а также строительство новых электростанций. Первенцами советской энергетики стали Каширская, Шатурская ГРЭС и Волховская ГЭС. Строительство Каширской ГРЭС начали летом 1919 года.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Первые годы советской энергетики иллюстрируют материалы, представленные Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы и Музеем Каширской ГРЭС.

Двигатель немецкой фирмы Otto-Deutz производил электричество из сырой нефти на электростанции усадьбы Горки. В экспозиции также – динамо-машина, предоставленная Политехническим музеем.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Выставка будет работать в Инженерном корпусе усадьбы, где завершился первый этап музеефикации пространства. Раньше помещение использовалось для технических и складских целей, а теперь стало ещё одним выставочным пространством музея.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

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#горки ленинские
#музей
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#минкульт мо
#культура
#подмосковье
#московская область
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В Коломне завершили начатую в 2018 году реставрацию Бобренева монастыря
20 декабря 2024, 18:38

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Завершился ремонт стен ограды, башен и здания Ново-Фёдоровской церкви Богородицерождественского Бобренева монастыря. Их отремонтировали по государственной программе Московской области «Культура и туризм Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В мужской обители восстановили кирпичную кладку ограды, белокаменные элементы стен и башен, воссоздали ворота. Преобразилась и Ново-Фёдоровская церковь, расположенная на территории объекта культурного наследия федерального значения. Реставраторы усилили конструкции, восстановили кладку, отделку и декоративные элементы, воссоздали открытые участки и заполнили проёмы», – говорится в сообщении.
Как напомнили в администрации, Бобренев монастырь – одни из старейших в России. Его заложил в 1381 году князь Дмитрий Донской по благословению Сергия Радонежского в честь победы в Куликовской битве.

Комплексные реставрационные работы в обители начались в 2018 году. За это время удалось полностью отреставрировать Старо-Фёдоровскую церковь и Северный братский корпус.

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#культура
#туризм
#коломна
#монастыри
#реставрация
#подмосковье
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В Кашире открылась выставка винтажных ёлочных игрушек
20 декабря 2024, 15:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка «В ностальгии ёлочных огней», посвящённая ёлочным украшениям прошлого века, открылась в здании Каширского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлены шары разного дизайна, фонарики, сосульки, сказочные персонажи из стекла и прессованной ваты, а также игрушки, сделанные из нанизанных на проволоку стеклянных трубочек и бусин. Особо примечательными экспонатами являются игрушки на прищепках и пластмассовый Дед Мороз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка не только напоминает о праздниках прошлых лет, но и помогает погрузиться в прошлое страны, так как ко многим значимым историческим событиям выпускались специальные тематические ёлочные игрушки.

Выставка продлится до 28 декабря, часы работы — с 9:00 о 17:00. Адрес: город Кашира, улица Иванова, д.1.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#выставка
#новый год
#игрушки
#культура
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В «Новом Иерусалиме» представят обновлённую карету патриарха Никона
20 декабря 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

24 декабря в музее «Новый Иерусалим» после масштабной реставрации представят карету патриарха Никона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Это уникальный исторический памятник, один из немногих сохранившихся в мире образцов экипажного дела XVII века. Редкий экспонат несколько столетий находился в Ново-Иерусалимском монастыре, а в 1920 году попал в музейное собрание. Сильно повреждённая карета была сохранена усилиями музейщиков и к 420-летию патриарха Никона заняла место в постоянной экспозиции музея.

Восстановление кареты стало крупнейшим реставрационным проектом «Нового Иерусалима».
«Когда удаётся отреставрировать практически утраченный экспонат с более чем 300-летней историей, это большой успех. За ним стоит огромный труд. Этот реставрационный проект стал результатом работы нескольких поколений музейщиков. Получив вторую жизнь, карета теперь станет ключевым историческим артефактом экспозиции музея», — сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Презентация кареты состоится 24 декабря в полдень. Увидеть обновлённый уникальный исторический артефакт можно в разделе «Новый Иерусалим. Памятник истории и культуры XVII–XXI веков». В нём представлено ещё несколько подлинных вещей, принадлежавших патриарху Никону.

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#минкульттуризма мо
#музей
#новый иерусалим
#истра
#история
#подмосковье
#московская область
#выставка
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Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья
20 декабря 2024, 10:20

Фото: Юлия Андросова

Необычный зал открыт для посещения в Егорьевском историко-художественном музее: он оформлен как дирижабль, на котором можно совершить полёт над несколькими городами Московской области, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
«Этот зал напоминает летательный аппарат. В иллюминаторах мы видим наш Егорьевск: исторический центр, окраины и Советскую улицу. Полётом мы управляем сами — при помощи штурвала. (…) Проект включает 60 минут 3D-графики. Мы охватили семь направлений и более десяти подмосковных городов. Все они связаны с историей нашего Егорьевска», — рассказала заведующая отделом цифрового развития Егорьевского историко-художественного музея Любовь Терпиловская.

Фото: Юлия Андросова

Реализация инновационного проекта заняла полтора года, из которых год велась работа по сбору материалов и ещё шесть месяцев заняла отрисовка 3D-графики.

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#егорьевск
#культура
#музей
#полеты
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Каширские школьники узнали старинные новогодние и рождественские традиции
19 декабря 2024, 19:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Учащиеся средней школы №1 побывали в Каширском краеведческом музее на интерактивном занятии «Звучание родников старины». Накануне Нового года и Рождества ребята получили полезные знания, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудница музея Людмила Максакова рассказала, как отмечали эти праздники наши предки 100 и 150 лет назад, во что верили, как гадали, что пели и чем угощали гостей. Школьники узнали, что в ночь перед Рождеством молодёжь и дети ходили по дворам в народных костюмах с песнями-колядками, прославляя Христа и хозяев дома. В ответ им дарили сладости, выпечку, а иногда и деньги. Они сами разучили колядки, рождественские песни и игры», – сказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Записаться на эту программу, а также мастер-классы и экскурсии музея можно по телефону 8 (999) 834-85-40. Афиша мероприятий музея размещена по ссылке.

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#рождество
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#школьники
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#московская область
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День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой
18 декабря 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Праздничную программу проведут в Каширском краеведческом музее в честь 47-летия учреждения в субботу, 21 декабря, мероприятие будет посвящено дарителям и музейным волонтёрам, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Каширский краеведческий музей был создан 47 лет назад силами энтузиастов-ветеранов и любителей истории. Мероприятие начнётся в два часа дня. В честь праздника только один день будет работать выставка новых поступлений за 2024 год «В дар музею — в дар потомкам. Возрастное ограничение — 6 », — говорится в сообщении.
Кроме того, помимо постоянных экспозиций, посвящённых истории, культуре и природе Каширского края, посетителям будет представлена выставка картин «Зимняя палитра» с работами художников из Каширы и Ступина.

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