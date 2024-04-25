Первый духовой оркестр Подмосковья отметил 130-летие

Фото: Данила Кирьянов
«В постоянный состав коллектива входит порядка 25 человек. Иногда к нашей концертной деятельности подключаются и бывшие участники, мои ученики, которые закончили консерваторию», — сообщил дирижёр.Он добавил, что оркестр всегда открыт для приёма новых одарённых музыкантов, и отметил, что самому юному из участников музыкального коллектива исполнилось десять лет.
Народный оркестр традиционно выступает на всех городских праздниках и принимает участие в различных конкурсах. В частности, на счету коллектива победа на международном фестивале «Кубок Московии».
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