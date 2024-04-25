В Павловском Посаде состоялся международный кинофестиваль «17 мгновений…»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
В рамках мероприятия гости и участники смогут посетить кинопоказы, мастер-классы, спектакли и конкурсы.
«Искусство объединяло людей в самые сложные времена и мне очень важно, что фестиваль стал настоящим культурным наследием нашей Павлово-Посадской земли. Большую благодарность выражаем губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, Министерству культуры Московской области, Анне Вячеславовне Тихоновой и всем, кто сделал все возможное, чтобы мы сегодня смогли увидеть любимых артистов театра и кино», — поделился глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
Стоит отметить, что конкурс направлен на развитие молодых кинематографистов, которые создают фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории и семейного просмотра.
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