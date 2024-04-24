Библиотеки Каширы провели мастер-классы, выставки и квесты в рамках акции «Библионочь»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
«Для юных участников акции и их родителей в библиотеках округа проводились «громкие чтения», интерактивные и литературные игры, творческие мастер-классы, квесты, викторины и многое другое. Кроме того, к акции были приурочены выставки», — говорится в сообщении.Акция подарила участникам хорошие впечатления, а также новые знания и умения.
Акция «Библионочь» проводилась в этом году в тринадцатый раз. Целью просветительской акции является популяризация чтения, а также привлечение внимания к библиотекам как к культурно-образовательным центрам.
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