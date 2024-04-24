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В Московской области завершился кинофестиваль «День Победы»

24 апреля 2024, 17:28
Фото: Мария Шматкова

Фото: Мария Шматкова

III Международный кинофестиваль «День Победы» завершился в городском округе Одинцово. Об этом сообщил корреспондент.
Всего в фестивале приняли участие 78 работ — документальных, игровых фильмов и музыкальных видеоклипов из России,а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Очень приятно, что наш кинофестиваль меняется. Стала насыщенней программа, появились новые номинации и в традиционных номинациях появилось много интересных картин. Больше всего меня поразил конкурс видеоклипов. Эту номинацию мы ввели впервые, не ожидал, что будут настолько интересные работы. В работах чувствовалась молодая энергия, которая исходила от исполнителей и она была запечатлена авторами. Было очень интересно», — поделился режиссёр и президент кинофестиваля Сергей Русаков.



Стоит отметить, что по итогам выбора жюри победителями номинаций стали полнометражный фильм «1941. Крылья над Берлином», документальный фильм «Совьетичи», фильм о событиях на Донбассе «На фронт», короткометражный игровой фильм «Фагот» и советский художественный фильм «Повесть о настоящем человеке».

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Библиотеки Каширы провели мастер-классы, выставки и квесты в рамках акции «Библионочь»
24 апреля 2024, 16:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Библиотеки городского округа Кашира присоединились к ежегодной всероссийской акции «Библионочь», в этом году она проводилась под девизом «Читаем всей семьёй», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для юных участников акции и их родителей в библиотеках округа проводились «громкие чтения», интерактивные и литературные игры, творческие мастер-классы, квесты, викторины и многое другое. Кроме того, к акции были приурочены выставки», — говорится в сообщении.
Акция подарила участникам хорошие впечатления, а также новые знания и умения.

Акция «Библионочь» проводилась в этом году в тринадцатый раз. Целью просветительской акции является популяризация чтения, а также привлечение внимания к библиотекам как к культурно-образовательным центрам.

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Театр «На валу» показал в Волоколамске премьеру спектакля «Сваты»
24 апреля 2024, 13:17

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Волоколамский народный театр «На валу» представил новую постановку «Сваты» по пьесе молодого уральского драматурга Катерины Антоновой. Режиссёром выступила заслуженный работник культуры России Ольга Буракова. Премьера состоялась в ДК «Текстильщик», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В основе комедии с шутками, танцами и песнями лежит история о традиционном русском обряде сватовства невесты.
«От всей души благодарю наших талантливых актёров и режиссёра Ольгу Буракову за великолепную постановку, прекрасную игру, музыкальное сопровождение и гениальные юмористические диалоги! Буду рекомендовать друзьям посмотреть этот спектакль», – поделилась впечатлениями зрительница Кристина.
Как отметили в пресс-службе, постановка пришлась по душе зрителям, которых собрался полный зал. Вместе с артистами они смеялись и грустили, а после спектакля наградили коллектив аплодисментами.

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Подмосковный ансамбль «Терем» выступит на II Всероссийской Фольклориаде
24 апреля 2024, 11:44

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Ансамбль «Терем» представит Подмосковье на II Всероссийской Фольклориаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
II Всероссийская детская Фольклориада будет проходить в Казани с 19 по 23 июня 2024 года.

В турнире примут участие порядка 100 участников со всей России, в числе которых детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем» из городского округа Подольск.

«Всероссийская детская Фольклориада — уникальный проект, который способствует сохранению культурной самобытности и популяризации культурного наследия народов и этнических общностей Российской Федерации,а также помогает нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения и развитию детского и молодежного фольклорного движения в стране. <…> На сценических площадках, в парках и на площадях Казани пройдут костюмированные шествия, концерты, вечера дружбы, флэшмобы, хоровод «Дружба народов», мастер-классы для участников фестиваля, круглые столы и творческие встречи», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что мероприятие направлено на знакомство жителей и гостей Казани с этнографической культурой и народными традициями своих краев

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#фольклор
#казань
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В музее «Новый Иерусалим» открылся новый проект советского модернизма
24 апреля 2024, 10:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей «Новый Иерусалим» представляет проект «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х годов». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новая выставка «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х годов» заработала в музее 19 апреля.

«Эта выставка — плод большого коллективного труда и пример того, как по-разному и, в то же время похоже можно смотреть на одно и то же явление или период в искусстве. Музей «Новый Иерусалим» рад выступить местом такого открытого диалога, мы никогда еще не проводили подобных проектов. В 2021 году в рамках партнерства нашего музея со школой Avant-Garde LAB ее студенты провели кропотливую и продуктивную работу в фондах музея «Новый Иерусалим». Результатом этой работы стала концепция выставки, которую нам непременно захотелось претворить в жизнь», — поделилась директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Стоит отметить, что выставка будет работать до 8 сентября 2024 года. Кроме этого, специально для выставки был разработан аудиогид старшеклассниками из разных городов Московской области.

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#модерн
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В Кашире подвели итоги третьего этапа фотоконкурса «Пушкинские герои»
23 апреля 2024, 15:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В городском округе Кашира продолжается литературно-художественный квест «Пушкин – наше всё. Подведены итоги его третьего этапа фотоконкурса «Пушкинские герои», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Конкурс посвящён 225-летию со дня рождения поэта. В третьем этапе приняли участие обучающиеся 1 и 2 классов. Победила Екатерина Морхова из школы-интерната. Она не только запечатлела главную героиню «Сказки о золотой рыбке», но и передала характер и настроение старухи у разбитого корыта», – говорится в сообщении.
Призёрами конкурса стали Платон Фетисов из школы №7; Платон Кайнов и Елизавета Круглова из Барабановской школы; а также Макар Лепёхин из школы-интерната.

Как отметили в пресс-службе, присоединиться к квестуможно на любом этапе. Остался последний – конкурс проектов «Ай, да Пушкин!»!

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Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-конкурсе «Наша Победа»
23 апреля 2024, 13:47

Фото: пресс-служба движения «Волонтеры Победы»

8 мая 2024 года состоится историческая онлайн-игра «Наша Победа». Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
в рамках проекта желающие смогут проверит свои знания об истории семей, которые сражались за Родину.

«Игра направлена на историческое просвещение граждан Российской Федерации и иностранных государств, а также пробуждение у молодёжи и подрастающего поколения интереса к изучению отечественной истории, воспитание чувства гордости за подвиги предков, а также популяризацию культурно-содержательного, интеллектуально обогащённого досуга граждан», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что принят участии в конкурсе могут все желающие старше 14 лет. Подробности о проведении находятся на официальном сайте мероприятия.

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В Подмосковье откроется новая выставка работ Михаила Абакумова
23 апреля 2024, 12:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В выставочном зале Союза художников России состоится выставка работ Михаила Абакумова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиция откроется для посетителей 24 апреля в выставочном зале Союза художников России.

«На выставке представят более 25 произведений Народного художника России, Почетного гражданина города Коломны Михаила Абакумова и свыше 50 работ художников-участников Абакумовского пленэра. В нем принимали участие художники со всей России. Гости смогут ознакомиться с полотнами не только опытных мастеров изобразительного искусства, но и молодых художников из разных регионов, в том числе из Подмосковья», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, выставка имени Народного художника России М. Г. Абакумова проводится в Коломне с 2011 года. Завершится выставка 129 мая 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте выставочного зала.

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#коломна
#искусство
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В Подмосковье проведут военно-патриотическую игру «Юнармия, вперед!»
23 апреля 2024, 12:31

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 1000 школьников из России и Белоруссии примут участие в военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 25 апреля на базе музея-заповедника «Горки Ленинские».

«Для нас игры в музее-заповеднике «Горки Ленинские» — знаковое событие, ведь впервые в музей-заповедник приедет делегация Республики Беларусь. В ходе игры каждая команда за короткий промежуток времени пройдет свои этапы. <…> Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами доказывают свою готовность защищать страну», – поделился начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Стоит отметить, что в программу игр входят смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», марш-бросок, сборка-разборка АКМ, а также исторический конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны» и многое другое.

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#музей
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#заповедник
#горки ленинские
#юнармия
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Пятидесятилетие парка «Ёлочки» в Домодедове отметят концертом и квест-экскурсией
23 апреля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Насыщенную праздничную программу для взрослых и детей подготовили в городском округе Домодедово в честь пятидесятилетия парка «Ёлочки», она пройдёт в воскресенье, 28 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Историю «Ёлочек» гости смогут узнать в ходе квеста-экскурсии, включающей все значимые места парка. Кроме того, истории парка будет посвящена развёрнутая там выставка. Для юных гостей парка подготовлена игровая программа и выступления ходулистов», — говорится в сообщении.
В праздничный день в парке будет работать ярмарка изделий ручной работы. Запланировано таже выступление духового оркестра. А завершится праздник масштабной акцией, в ходе которой посетители задуют именинные свечи и смогут загадать желание.

Мероприятие начнётся в 11 утра, вход свободный.

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