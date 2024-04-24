В Московской области завершился кинофестиваль «День Победы»

Фото: Мария Шматкова
«Очень приятно, что наш кинофестиваль меняется. Стала насыщенней программа, появились новые номинации и в традиционных номинациях появилось много интересных картин. Больше всего меня поразил конкурс видеоклипов. Эту номинацию мы ввели впервые, не ожидал, что будут настолько интересные работы. В работах чувствовалась молодая энергия, которая исходила от исполнителей и она была запечатлена авторами. Было очень интересно», — поделился режиссёр и президент кинофестиваля Сергей Русаков.
Стоит отметить, что по итогам выбора жюри победителями номинаций стали полнометражный фильм «1941. Крылья над Берлином», документальный фильм «Совьетичи», фильм о событиях на Донбассе «На фронт», короткометражный игровой фильм «Фагот» и советский художественный фильм «Повесть о настоящем человеке».
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