Первый этап конкурса «Шаинский фест» проведут в Звенигороде

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Звенигороде пройдет первый этап конкурса новых детских песен «Шаинский фест». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Этап пройдет со 2 по 3 марта в Культурном центре им. Л. Орловой в Звенигороде.
Кроме этого, принять участие в конкурсе могут авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. На сегодняшний день заявку на участие подали несколько тысяч человек из России и дружественных стран.
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«Жюри, в состав которого вошли музыкант Вячеслав Шаинский, продюсер Андрей Удалов, композитор Максим Дунаевский и другие признанные профессионалы, отберет лучшие работы детских авторов из Москвы и Подмосковья, которые пополнят золотой фонд современной детской эстрады, а их авторы смогут представить свои произведения в финальном концерте фестиваля в Кремле 1 июня», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева