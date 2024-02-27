Начался прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2024

Фото: istock / Mihajlo Maricic
В России состоится Всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2024 для журналистов федеральных и региональных СМИ. Мероприятие организовано с целью поощрения профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ темы семьи, материнства, отцовства и детства.
Отмечается, что впервые в отдельной номинации будут представлены молодые авторы с 18 до 30 лет. Подать заявку на участие можно с 1 марта до 25 июля. Подробнее с условиями можно ознакомится на официальном сайте Фонда Андрея Первозванного.
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