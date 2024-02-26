В России проходит конкурс по молодёжному предпринимательству «Создай НАШЕ»

Фото: сайт МСП.РФ
В России проводится федеральный конкурс по молодёжному предпринимательству «Создай НАШЕ». Его учредителями и организаторами выступают АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Корпорация «МСП».
Основная цель конкурса — развитие молодёжного предпринимательства в стране и оказание поддержки молодым людям в продвижении собственного бизнеса. Участниками конкурса могут быть граждане РФ в возрасте от 14 до 28 лет включительно. Допускаются к борьбе за финал как действующие бизнесмены, так и те, у кого пока нет зарегистрированного собственного дела.
В ходе конкурсного отбора будут выбраны 30 победителей, которые станут обладателями гранта в размере одного миллиона рублей, который они смогут направить на развитие своего предпринимательского проекта. Помимо финансовой помощи, они получат возможность бесплатно принять участие в акселерационной программе АО «Корпорация «МСП», информационную поддержку в СМИ и социальных сетях, помощь в получении мер государственной поддержки, а также при поиске новых инвесторов для своего бизнеса.
Конкурс будет проходить на цифровой платформе МСП.РФ. Приём заявок осуществляется до 10 марта 2024 года. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса после авторизации по адресу: https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/sozdaj-nashe/promo. Там же содержится полная информация о нём и условия участия.
Контактное лицо от АО «Корпорация «МСП» — ведущий методолог управления по маркетингу и взаимодействию со СМИ Иванова Дарья Михайловна. Электронная почта: divanova@corpmsp.ru; телефон: 8(800) 100-1100.
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В ходе конкурсного отбора будут выбраны 30 победителей, которые станут обладателями гранта в размере одного миллиона рублей, который они смогут направить на развитие своего предпринимательского проекта. Помимо финансовой помощи, они получат возможность бесплатно принять участие в акселерационной программе АО «Корпорация «МСП», информационную поддержку в СМИ и социальных сетях, помощь в получении мер государственной поддержки, а также при поиске новых инвесторов для своего бизнеса.
Контактное лицо от АО «Корпорация «МСП» — ведущий методолог управления по маркетингу и взаимодействию со СМИ Иванова Дарья Михайловна. Электронная почта: divanova@corpmsp.ru; телефон: 8(800) 100-1100.
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Александр Бойцов