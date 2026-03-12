В Кремле заявили, что Киев препятствует урегулированию на Украине
Киевские власти продолжают последовательно действовать так, чтобы мешать продвижению мирного процесса по Украине.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее, 1 марта, он отмечал, что в условиях усиливающейся нестабильности в мире России важно сохранять роль опоры устойчивости, здравого смысла и взвешенных решений.
Представитель Кремля выразил уверенность, что такую функцию страна способна выполнять во главе с Владимиром Путиным. Собеседник подчеркнул, что поддаваться общей атмосфере хаоса рискованно и не приведет к хорошим последствиям.
Также Песков добавил, что ведется планомерная работа — профильные службы действуют в штатном режиме и выполняют поставленные задачи.
