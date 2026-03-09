В Кремле объяснили публикацию неотредактированного поздравления Путина к 8 Марта
Песков: неотредактированное поздравление Путина к 8 Марта опубликовали ошибочно
Неотредактированная версия видеопоздравления президента России Владимира Путина к Международному женскому дню попала в официальные каналы Кремля по ошибке. Об этом сообщил «Подъему» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ролик опубликовали в ночь с 7 на 8 марта в Max и Telegram. В видео оказались два дубля, после чего запись заменили на отредактированную версию.
«Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было», — прокомментировал собеседник.
Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта, пожелал им счастья и подчеркнул, что женщинам подвластно всё. По словам президента, этот праздник всегда вызывает самые светлые и тёплые чувства, а мужчины искренне восхищаются женщинами.