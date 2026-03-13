Достижения.рф

Песков: Россия рассчитывает на новый раунд переговоров по Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия надеется на продолжение трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако конкретных договоренностей о месте и времени следующего раунда пока нет.



Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассчитывает, что переговорный процесс будет продолжен.

«Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится, но пока нам нечего сообщить о конкретных договоренностях по дате и времени его проведения», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что на данный момент стороны не согласовали ни площадку для встречи, ни сроки проведения переговоров. Дополнительная информация появится после достижения соответствующих договоренностей.
Иван Мусатов

