Песков: Россия рассчитывает на новый раунд переговоров по Украине

13 марта 2026, 12:58

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия надеется на продолжение трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако конкретных договоренностей о месте и времени следующего раунда пока нет.





Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассчитывает, что переговорный процесс будет продолжен.





«Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится, но пока нам нечего сообщить о конкретных договоренностях по дате и времени его проведения», — сказал представитель Кремля.