Петербург отметит 300-летие перенесения мощей Александра Невского из Владимира

Фото: istockphoto.com/marvod
В Санкт-Петербурге состоятся торжества по случаю 300-летия перенесения мощей Александра Невского из Владимира.
«Запланированы автомобильный крестный ход по маршруту перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург, издание книги, посвящённой историческому событию 1724 года, съёмка документального фильма. Обсуждалась возможность экспозиции на стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве», — добавил в беседе с «Петербургским дневником» Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Он также рассказал о конкурсе детских рисунков, посвященном Александру Невскому, который запланирован на ближайшее время.
Читайте также:
Выставка «Пушкин и русский мир» завершится 25 марта
Исторический музей раскроет документы о путешествии Екатерины II в Крым
В Коломне проведут фестиваль-конкурс духовной поэзии
Мелисса Тимофеева