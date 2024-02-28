Петербургская команда заняла второе место в «Битве роботов»

Более 26 тысяч человек посмотрели выставку выдающихся русских художников-пейзажистов «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея», которая проводилась в Звенигородском манеже в течение почти пяти месяцев, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.