Петербургская команда заняла второе место в «Битве роботов»

Фото: istockphoto.com/Jasper Chamber
Команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в «Битве роботов» – одной из дисциплин «Игр будущего» и получила в качестве приза $80 тыс.
Капитан команды Артёмом Юмашев поделился впечатлениями от турнира и отметил зрелищность шоу.
Отмечается, что в суперфинале «Битвы роботов» из 16 команд остались четыре: одна команда из Индии и три из России, а две из этих российских команд представляли Санкт-Петербург.
Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков называл Игры Будущего совершенно новой вехой в истории спорта нашей страны.
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«Всё это впечатляет. Стоит отметить великолепную арену и ощущение полного погружения в происходящее, поскольку зрители находились очень близко к площадке. Считаю, что прошедшие соревнования – это лучшее, что происходило в последнее время в рамках турнира «Битва роботов», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» Юмашев.
Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков называл Игры Будущего совершенно новой вехой в истории спорта нашей страны.
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Мелисса Тимофеева