Путин вместе с Аршавиным и Валиевой открыл первые «Игры будущего»

Фото: сайт Кремля
В Казани президент России Владимир Путин открыл первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в выставочном центре «Казань-Экспо». В своей речи он подчеркнул, что эти игры — важный вклад России в мировую спортивную общность и символ свободы от политических влияний.
В президентской ложе на церемонии присутствовали известные российские спортсмены, такие как олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, а также дисквалифицированная фигуристка Камила Валиева.
Главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской также присутствовали на мероприятии.
Турнир «Игры будущего» продлится с 21 февраля по 3 марта 2024 года и включает в себя 21 инновационную дисциплину, объединяющую физические и цифровые технологии виртуальной или дополненной реальности. Более 2000 спортсменов из разных стран примут участие в соревнованиях.
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Главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской также присутствовали на мероприятии.
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Артем Кузьмин