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Белорусская команда Minsk стала первым чемпионом «Игр будущего»

23 февраля 2024, 03:05
Фото: Istockphoto/U. J. Alexander

Фото: Istockphoto/U. J. Alexander

На турнире «Игры будущего» в Казани команда из Белоруссии под названием Minsk выиграла в дисциплине виртуальных велогонок, сообщила «Российская газета».
«В четверг были определены первые победители. В состязаниях по виртуальным велогонкам лучшей стала команда Minsk из Беларуси», — пишет издание.
Соревнование состояло из пяти этапов. Белорусская команда набрала 522 очка, опередив российскую и итальянскую команды. Участвовали 12 коллективов с призерами различных международных соревнований.


«Игры будущего» представляют собой мультиспортивный турнир с призовым фондом в размере десять миллионов долларов, в котором приняли участие 277 команд из 107 стран. Это мероприятие предлагает новые виды спорта вместо традиционных дисциплин. Турнир открылся 21 февраля в Казани.

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Байден заявил, что он «не подарок», но превосходит Трампа
Байден: я «не подарок», но я лучше Трампа
23 февраля 2024, 03:52

Фото: kremlin

Президент США от демократов Джо Байден заявил, что он «не талантлив», но, безусловно, лучше своего предшественник – республиканца Дональда Трампа. С такой оценкой американский лидер выступил на предвыборном мероприятии в Калифорнии, передает ТАСС.
«Я не подарок [по сравнению] со всеми президентами, но я, черт возьми, точно лучше предыдущего парня», – заявил Байден, которого цитируют журналисты Белого дома.
Президент также выразил мнение, что его оппонент «поддерживает политическое насилие», не замеченное «ни за одним президентом со времен Гражданской войны» в США.

Байден также раскритиковал Трампа за то, что тот назвал патриотами участников нападения на Капитолий в начале 2021 года и пообещал помиловать их в случае избрания президентом.

«Они убили полицейских. Они убили людей», – отметил политик.

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#джозеф байден
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#сша
#дональд трамп
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Пашинян возложил на Россию вину за призывы к свержению власти в Армении
Пашинян: российские чиновники требовали свергнуть власть в Армении
23 февраля 2024, 02:32

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в призывах к свержению правительства в республике. Политик сделал это заявление в интервью телеканалу France 24.
По его словам, осенью 2023 года российские власти «открыто призывали» армянский народ восстать и свергнуть правительство. При этом он не назвал ни одного человека.

Пашинян также пожаловался, что уже шесть лет наблюдает антиармянскую пропаганду на российских телеканалах.

Ранее он заявил, что Армения приостановила участи в деятельности ОДКБ.

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#армения
#россия
#политика
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В США воздержались от комментирования сообщений о пропавших в Авдеевке военных ВСУ
Пентагон отказался комментировать сообщения о пропавших в Авдеевке военных ВСУ
23 февраля 2024, 01:37

Фото: iStock/icholakov

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх отказалась давать комментарии сообщениям о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отвода войск из Авдеевки, сообщает информационное агентство ТАСС.

По ее словам, Соединенные Штаты пока не оценили ситуацию. Она посоветовал журналистам обратиться за комментариями по этому вопросу к украинской стороне.

Ранее Сингх утверждала, что ВСУ добивается успехов в восточных и южных частях Украины.

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#сво
#всу
#украина
#военные
#сша
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Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян
Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ
23 февраля 2024, 01:36

Фото: сайт Кремля

Соглашение о коллективной безопасности относительно Армении не было выполнено, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. В связи с этим он заявил о заморозке участия своей страны в этой организации (ОДКБ).
«По нашему мнению, соглашение о коллективной безопасности в отношении Армении не было выполнено, особенно в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным для нас. Мы приостановили наше участие в этом соглашении. Посмотрим, как разовьется ситуация», — сказал Пашинян.
Организация (ОДКБ) включает в себя шесть стран: Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул в конце мая значимость участия армянской стороны в совместных оперативных и боевых подготовках в рамках ОДКБ.

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#армения
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Вашингтон напрямую связывался с Москвой по вопросу космического ядерного оружия
WSJ: США контактировали с Россией по теме ядерного оружия в космосе
23 февраля 2024, 00:06

Фото: iStock/photoguns

Администрация президента США Джо Байдена контактирует с Россией по вопросу размещения ядерного оружия в космосе. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник президента России Юрий Ушаков связывались друг с другом. По словам собеседника WSJ, Вашингтон призвал Москву «не размещать новое противоспутниковое оружие» с ядерным зарядом. Эксперт отметил, что это служит нарушением Договора о космосе и угрожает интересам национальной безопасности США.

Вечером 15 февраля американские СМИ сообщили, что Россия стремится реализовать планы по размещению ядерного оружия в космосе. Подробности не приводились, но было ясно, что речь идет не о сбросе бомбы на Землю, а о возможном применении против спутников.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что США обеспокоены разработкой Россией противоспутникового оружия. По его словам, Вашингтон контактирует с Россией, чтобы обсудить информацию о новых угрозах национальной безопасности.

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#россия
#спутник
#космос
#ядерное оружие
#сша
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Блинкен не вступал в разговор с Лавровым на встрече G20
Блинкен не контактировал с Лавровым на заседании G20 в Рио-де-Жанейро
22 февраля 2024, 23:40

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не общался с России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 в Бразилии. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Но я слышал его выступления на встречах, и я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», – отметил глава Госдепа.

Ранее Лавров отреагировал на высказывания Блинкена, заявив, что в системе международных отношений странам приходится делать выбор: быть за столом или в меню. На пресс-конференции в Рио-де-Жанейро после встречи министров иностранных дел G20 Лавров выразил надежду, что Запад не подавится «за демократическим столом».

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#сша
#сергей лавров
#мид
#g20
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Байден объявил о новых санкциях после встречи с Юлией Навальной
Белый дом: Байден провел встречу с вдовой Навального и объявил о новых санкциях
22 февраля 2024, 23:24

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден встретился с Юлией Навальной. Об этом известила пресс-служба Белого дома.
Встреча состоялась в Сан-Франциско. В ней также приняла участие дочь Навального* Далия. Американский лидер выразил им свои соболезнования.

В результате встречи Байден сообщил о новых санкциях против России. Белый дом отметил, что Вашингтон объявит о них в пятницу, 23 февраля.

Ранее президент США заявлял о возможности введения новых антироссийских санкций из-за смерти Навального*.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
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#джозеф байден
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#сша
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В США арестовали двух человек за помощь главе ВТБ Костину в обходе санкций
В США арестован бывший совладелец банка «Открытие»
22 февраля 2024, 23:24

Фото: iStock/Michał Chodyra

Министерство юстиции США объявило об аресте Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда, которые, как утверждается, оказывали содействие главе ВТБ Андрею Костину в обходе антироссийских санкций, пишет «Коммерсант».
По информации ведомства, Вольфсон и Бонд помогали Костину скрыть свою собственность на недвижимость в городе Аспен в штате Колорадо.

Сегодня, 22 февраля, представители Минюста США представили результаты работы межведомственной оперативной группы KleptoCapture, сформированной в марте 2022 года для борьбы с обходом санкций. На пресс-конференции было объявлено о выдвижении обвинений в отношении Андрея Костина за нарушение санкций.

Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин пытался скрыть информацию о владении двумя яхтами и недвижимостью в Аспене. По данным ведомства, глава ВТБ планировал продать недвижимость за $12 млн.

Помощь в проведении сделки, по утверждению Минюста, оказывали Гэннон Бонд и Вадим Вольфсон - бывший совладелец банка «Открытие», известный ранее как Беляев. После переезда в США он сменил фамилию на Вольфсон.

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#курс рубля
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США объявили своего фаворита на пост генерального секретаря НАТО
Вашингтон сообщил о поддержке Рютте как претендента на пост генсека НАТО
22 февраля 2024, 23:03

Фото: iStock/Michele Ursi

США поддерживают кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим и общественным связям Джон Кирби, передает РИА Новости.
По словам Кирби, Вашингтон дал понять союзникам, что «мистер Рютте будет отличным генеральным секретарем НАТО».

Ранее, 23 октября 2023 года, Рютте выразил готовность возглавить военный альянс. Более 20 членов НАТО, включая президента США Джо Байдена, выразили свою поддержку его кандидатуры.

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