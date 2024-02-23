Белорусская команда Minsk стала первым чемпионом «Игр будущего»

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На турнире «Игры будущего» в Казани команда из Белоруссии под названием Minsk выиграла в дисциплине виртуальных велогонок, сообщила «Российская газета».
«В четверг были определены первые победители. В состязаниях по виртуальным велогонкам лучшей стала команда Minsk из Беларуси», — пишет издание.Соревнование состояло из пяти этапов. Белорусская команда набрала 522 очка, опередив российскую и итальянскую команды. Участвовали 12 коллективов с призерами различных международных соревнований.
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