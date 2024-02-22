Колобков: «Игры Будущего» — новая история в спорте»

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Бывший министр спорта России Павел Колобков назвал Игры Будущего совершенно новой вехой в истории спорта нашей страны.
«Игры Будущего» — это весьма интересный проект и совершенно новая история в спорте. Не могу сказать, что за этим всё его будущее, но, несомненно, это одна из частей и особое направление, которое будет развиваться. Уверен, что и традиционный спорт продолжит прогрессировать», — отметил в беседе с RT Колобков.
Он добавил, что в организационном плане Казань показала высокий уровень. Также Колобков назвал город очень гостеприимным.
«Хорошая идея с «Играми будущего», которые открылись в Казани. Всё, что направлено на поддержку спорта и здорового образа жизни, на мой взгляд, должно иметь максимальную поддержку», — приводит «Царьград» слова Пронько.
Ранее в Казани президент России Владимир Путин открыл первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в выставочном центре «Казань-Экспо».
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