Петербургский депутат Крупник призвал создать награду за сохранение архнаследия

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал учредить специальный государственный знак для всех тех, кто добровольно спасает и сохраняет архитектурное разнообразие и наследие городов России.
«Учитывая высокий вклад в сохранение исторического наследия, прошу оценить идею об учреждении специального государственного знака для волонтёров, активистов и организаций, добровольно спасающих архитектурно-бытовое разнообразие наших городов», — приводит RT текст обращение Крупник на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой.
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил об увеличении выручки компаний в сфере искусства за три года.
«За три года выручка компаний в сфере искусства увеличилась почти вдвое – с 2,5 до 4,8 млрд руб. Развитие арт-индустрии стимулирует экономический рост и приток инвестиций, дает городу новые рабочие места. Поэтому в столице создана целая система развития молодых специалистов», – приводит АГН «Москва» сообщение мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что в период с 12 июня по 5 октября пройдёт прием заявок на VIII Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».
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