Из «Красного треугольника» в Петербурге хотят сделать «город в городе»

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Территорию предприятия и памятника промышленной архитектуры в Санкт-Петербурге «Красного треугольника» планируется преобразовать, построив в нём «город в городе».
Так, касательно этой территории разрабатываются различные архитектурные концепции, согласно которым там могут появиться коворкинги, гостиницы, ретейл и даже жилые здания.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начнут монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота. Отмечалось, что сами работы начнутся в мае, а завершатся осенью.
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«Исторические корпуса «Красного треугольника», которые находятся в собственности компании, будут отреставрированы и приспособлены под современное использование в виде коворкингов, гостиниц, ретейла и других различных общественных зон. В них планируется реализовать жилую функцию. На примыкающей территории также планируется построить и новые объекты», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» представитель компании-инвестора Елена Державицкая.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начнут монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота. Отмечалось, что сами работы начнутся в мае, а завершатся осенью.
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Мелисса Тимофеева