Жителей Подмосковья приглашают стать соискателями премии «Наследие нации»

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Конкурс на соискание премии «Наследие нации» проводится в России, это высшая награда в области строительства, развития территорий и сохранения архитектурного наследия, сообщает пресс-служба премии.
«Принять участие в премии могут авторы проектов, эксперты, производители работ, инвесторы и меценаты, волонтёры, авторы технологий, методик и инженерных решений, производители материалов и прочие, соответствующие номинациям», — говорится в сообщении.Подать заявку на участие в премии можно до 12 августа текущего года на сайте проекта «Наследие нации». Там же размещена подробная информация о номинациях, условиях участия и предложениях для спонсоров.
Награждение победителей проведут 27 сентября в одной из столичных усадеб.
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