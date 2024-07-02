Жителей Подмосковья приглашают стать соискателями премии «Наследие нации»

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро вторника, 2 июля, оценивается на четыре балла из десяти, затруднения наблюдаются при движении в сторону Москвы на ряде участков двух федеральных трасс и шести шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.