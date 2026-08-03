Петербургский живописец Павел Еськов скончался на 46-м году жизни

03 августа 2026, 02:15

Фото: iStock/Robert Nieznanski

В возрасте 45 лет скончался живописец Павел Еськов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского Союза художников, в котором творец состоял с 2009 года.