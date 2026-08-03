Петербургский живописец Павел Еськов скончался на 46-м году жизни
В возрасте 45 лет скончался живописец Павел Еськов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского Союза художников, в котором творец состоял с 2009 года.
Мастер, чьи картины приобретали коллекционеры из России, Китая, Великобритании и США, также был педагогом и лауреатом многих престижных выставок. Он родился в Ленинграде в 1981 году, а в 2005-м окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.
Одной из ключевых тем художника, которой он посвящал свои работы, была солнечная весна. В его творчестве наблюдалось сочетание академического реализма и трепетного импрессионизма.
За свою карьеру Еськов участвовал более чем в ста российских и международных выставках и организовал свыше 20 персональных мероприятий. Его полотна хранятся в частных собраниях и музейных фондах по всему миру. Уточняется, что Еськов ушёл из жизни 30 июля. О дате и месте прощания организаторы обещают сообщить позже.
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