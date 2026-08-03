В Польше местные жители избили трёх украинцев из-за громкой музыки в машине
В польском городе Кожухов трое граждан Украины пострадали от нападения, причиной которого стала громкая музыка из автомобиля. Об этом сообщает информационный портал Poland News Pravda.
Избиение случилось на территории хостела, где проживали украинские беженцы. Конфликт вспыхнул после того, как один из местных жителей обратил внимание на музыку, доносившуюся из машины, возле которой отдыхали трое украинцев. Мужчина потребовал, чтобы они вернулись в свою страну. Он также пожаловался на шум, угрожая применить физическую силу.
Поляк позвал на помощь своих знакомых, после чего завязалась жестокая драка. В результате потасовки двое мужчин и женщина получили серьёзные травмы головы и глубокие порезы, медикам пришлось накладывать швы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Волгодонске арестовали местного жителя, открывшего стрельбу во время уличного конфликта. В ходе инцидента пострадали несколько человек.
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