В Волгодонске арестовали мужчину, стрелявшего на улице в людей из травмата

03 августа 2026, 00:33

В Волгодонске арестовали мужчину, ранившего двоих граждан при стрельбе из травмата

Фото: iStock/nixki

В Волгодонске арестовали местного жителя, открывшего стрельбу во время уличного конфликта — в результате пострадали несколько человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления МВД России по региону.