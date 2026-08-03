В Волгодонске арестовали мужчину, стрелявшего на улице в людей из травмата
В Волгодонске арестовали местного жителя, открывшего стрельбу во время уличного конфликта — в результате пострадали несколько человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя главного управления МВД России по региону.
Инцидент произошёл в субботу вечером на улице Максима Горького. Полицейским поступило сообщение о том, что неизвестный произвёл ряд выстрелов и ранил двоих граждан. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого – им оказался 36-летний житель Волгодонска.
У виновника случившегося изъяли оружие (травматический пистолет), и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Дмитровском городском округе Подмосковья произошёл пожар в ресторане «Ильинские холмы». Предварительно, огонь возник на кухне.
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