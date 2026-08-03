Певец Ваня Дмитриенко собрал полные «Лужники» и попал в Книгу рекордов России
Полностью раскупленный концерт 20-летнего Вани Дмитриенко в «Лужниках», собравший около 70 тысяч зрителей, принёс ему официальный рекорд России. Певец стал самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на главной спортивной арене страны. Об этом пишет РИА Новости.
Дмитриенко «сместил» Егора Крида, который считался прошлым рекордсменом в этой категории. Напомним, что в августе 2025 года он собрал примерно 86 тысяч зрителей на большой арене Олимпийского комплекса «Лужники». Однако этой весной Дмитриенко объявил о намерении побить достижение Крида.
Награду молодому певцу вручили сразу после выступления. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко подчеркнул, что достижение Вани — «самое наикрутейшее и самое интересное» на состоявшемся мероприятии — уже официально зарегистрировали.
«Рекорд России с результатом 20 лет, девять месяцев и восемь дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко», — объявил Коненко.Комментируя успешную продажу билетов в соцсетях, артист поблагодарил каждого, кто решил посетить его концерт. Певец признался, что очень сильно волновался перед мероприятием, но с нетерпением ждал его.