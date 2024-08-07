Певец из Павловского Посада получил спецприз фестиваля «Арзамасские колокола»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Сотрудник дома культуры «Филимоновский» Павлово-Посадского городского округа Александр Кустов завоевал награду XIII Международного фестиваля православной и патриотической песни «Арзамасские купола», сообщает пресс-служба администрации округа.
«Александр Кустов был награжден специальным дипломом жюри фестиваля за вокальное мастерство», — говорится в сообщении.Фестиваль «Арзамасские колокола» проводился с 28 по 31 июля в Нижегородской области. Культурное мероприятие было приурочено к празднованию обретения мощей преподобного Серафима Саровского, а также к и 80-летию со дня кончины патриарха Московского и Всея Руси Сергия, который был уроженцем Арзамаса. В конкурсной программе фестиваля приняли участие представители 27 российских регионов, а также артисты из Беларуси и Казахстана.
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