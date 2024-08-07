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В России продолжается голосование за культурную столицу года

07 августа 2024, 12:47
Фото: iStock/lemtal

Фото: iStock/lemtal

Продолжается народное онлайн-голосование на конкурсе «Культурная столица 2026 года», в числе претендентов есть подмосковный Зарайск, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Всего на звание культурной столицы России претендуют 26 городов: Зарайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Чита, Владикавказ, Тула, Владимир, Томск, Вологда, Тамбов, Екатеринбург, Сыктывкар, Ижевск, Сургут, Иркутск, Смоленск, Калуга, Рязань, Кемерово, Ростов-на-Дону, Кострома, Псков, Курск, Омск, Нальчик и Мурманск», — говорится в сообщении.
Голосование проводится на платформе портала госуслуг, оно продолжится до 1 декабря. А 12 декабря оргкомитет конкурса на основе результатов голосования и экспертной оценки выберет город-победитель.



Отмечается, что по итогам конкурса 2023 года звание культурной столицы 2024 года получил Нижний Новгород, а культурной столицей 2025 года стал Грозный.

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#россия
#зарайск
Проект «Культурный полюс. Таруса» в «Новом Иерусалиме» объединит более 100 работ
07 августа 2024, 10:12

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

23 августа в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» откроют выставочно-просветительский проект «Культурный полюс. Таруса». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Проект объединит более 100 живописных, графических, скульптурных и мозаичных произведений мастеров, творчество которых связано с Тарусой. Это Поленов, Борисов-Мусатов, Штейнберг и художники «Тарусской школы Часть работ зрители увидят впервые. Экспозицию дополнит просветительская программа для широкой аудитории», – говорится в сообщении.
Таруса – один из центров современного искусства в России, известный далеко за пределами страны. Это уникальное место считают своей творческой альма-матер художники разных стилей и направлений, скульпторы, архитекторы, музыканты и литераторы. Там многие годы собираются представители разных творческих направлений со всего мира.

Всего проект продемонстрирует 118 произведений как заметных художников, творивших в Тарусе, так и малоизвестных авторов XX–XXI веков из коллекции музе», – говорится в сообщении.

Выставка продлится до 20 октября.

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#московская область
#культура
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Более 17 тыс. детей из 35 регионов России стали соавторами мультфильма о Суздале
06 августа 2024, 22:29

Фото: iStock / Newlander90

Выходят в свет мультфильм и книга «Наш Суздаль». Их создание стало итогом XVI Всероссийского детского творческого конкурса «Заглянем в историю вместе. Суздаль 1000». В 2024 году он был посвящён 1 000-летию города Суздаля, сообщили в пресс-службе организаторов.
Презентации мультфильма пройдут по всей стране среди детей дошкольного и младшего школьного возраста. А книгу получат в подарок первоклассники Владимирской области и других регионов – активных участников конкурса.
«Необычный подарок к юбилею сделали Суздалю дети всей России. Соавторами мультфильма и книги стали более 17 тыс. детей из 35 регионов страны, приславших на конкурс свои творческие работы. На основе лучших рисунков дизайнеры и мультипликаторы создали художественные образы. Дети сами озвучили мультфильм и подобрали музыкальное оформление из коллекции русского фольклора», – говорится в сообщении.
Мультфильм «Наш Суздаль» кратко и доступно рассказывает детям об одном из самых древних и красивых городов нашей страны, расположенном во Владимирской области. По мотивам мультфильма издана красочная книга.

Победителям конкурса вручены дипломы и награды от партнёров. Это «Семейный сертификат» на свободное посещение музеев Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника, сертификаты на посещение мастер-класса в школе «Дымов керамика» в Суздале.

В сентябре победителей пригласят на новую концертно-историческую программу в Московский цирк на Цветном бульваре.

Все подробности можно узнать на сайте проекта.

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#мультфильмы
#дети
#мультипликация
#книга
#культура
#конкурс
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На фестивале в Истре приняли более 120 тыс. посетителей и продали 60 тонн сыра
06 августа 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Сырный фестиваль, который прошёл в деревне Дубровское городского округа Истра, за три дня посетили свыше 120 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В первый день фестиваля там побывали порядка 23 тыс. человек, во второй и третий – 54 тыс. и 43 тыс. посетителей соответственно. На фестивале продали 60 тонн сыров, 32 тонны молочной продукции, 10 тонн мясных и колбасных изделий, 8 тонн мёда, 10 тыс. бутылок вина, а также более 15 тыс. единиц сладостей и изделий народных художественных промыслов», – отметили в министерстве.
Ранее сообщалось, что свою продукцию на фестиваль привезли фермеры из более чем 50 регионов России. Московскую область представляли 97 производителей.

В заключительный день фестиваля состоялся «Сырный чемпионат 2024». Жюри выбрало его победителем горгонзолу с голубой плесенью «Нежность», изготовленную на сыроварни «Сырный Разгуляй».

В ведомстве также напомнили, что в прошлом году гостями гастрономического фестиваля в Истре стали 116 тыс. человек.

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#московская область
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В Жуковском проведут детский авиакосмический салон
06 августа 2024, 17:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Детский авиационно-космический салон им. И.П. Волка ДАКС-2024 проведут в Жуковском в субботу, 24 августа, мероприятие приурочено ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мероприятия авиасалона будут проводиться в здании Дворца культуры, а также на прилегающей к нему территории», — отмечается в сообщении.
На авиакосмическом салоне откроются различные развлекательно-познавательные площадки, предусмотрена также деловая программа, пресс-конференция, детская концертная программа, церемония награждения победителей и вечерняя музыкальная программа.

Детский авиационно-космический салон начнёт работать в девять утра и закроется в семь вечера. Торжественное открытие назначено на десять утра.

Возрастное ограничение — 6 .

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#жуковский
#дети
#день города
#мероприятия
#самолёты
#авиация
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Умер известный актер из «Глухаря»
Умер актер из «Глухаря» Владимир Новицкий
06 августа 2024, 15:56

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 47 году жизни умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru. Причина смерти не уточняется, известно лишь, что артиста не стало в минувшую пятницу, 2 августа. Прощание с ним проходит сегодня, во вторник, 6 августа.
Новицкий родился в 1977 году. Окончил ВТУ им. Щукина в 1998-м, затем до 2002 года выступал на сцене театра «Вернисаж». В конце 90-х он стал появляться в кинематографе. Почившую звезду можно увидеть в сериалах «Мент в законе-6», «Кулагины», «Кодекс чести», «Студенты», «Анна Каренина», «Глухарь» и другие.

Ранее сообщалось, что умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Вячеслав Гилинов.

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#звёзды
#сериал
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Юные жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе стихов и песен о ПДД
06 августа 2024, 15:35

Фото: iStock/Ljupco

IV Всероссийской конкурс стихов и песен о правилах дорожного движения «Азбука ПДД» проводит благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, принять участие в конкурсе приглашают детей и подростков из Московской области, сообщает пресс-служба фонда.
«Цель конкурса — профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей при помощи творческих способностей и художественно-эстетических навыков», — говорится в сообщении.
Участниками конкурса могут стать чтецы стихов и исполнители песен в возрасте от пяти до восемнадцати лет.

Конкурсные материалы будут приниматься с 14 августа по 14 сентября. Конкурс приурочен ко «дню рождения» ПДД: 14 августа 1893 года во Франции впервые в мире опубликовали правила дорожного движения для автомобилистов и выданы первые водительские права.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте фонда.

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#песня
#творчество
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Дни деревень в Заозерье и Грибанине отметили концертами
05 августа 2024, 17:29

Фото: iStock/undefined undefined

Праздники в честь Дня деревни устроили в Грибанине и Заозерье Павлово-Посадского городского округа в минувшие выходные, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Местных жителей поздравили замглавы Павлово-Посадского округа Владимир Шевелин и руководительница Большедворского территориального отдела Елена Танькина.

«Мы поздравляем всех жителей деревень Грибанино и Заозерье с днём рождениях их малой Родины. В этот день мы вспоминаем историю деревни, её жителей, всех, кто вкладывал свой труд в ее благополучие и процветание. Мы гордимся нашими односельчанами, которые и сейчас не безразличны к судьбам своих деревень», — сказала Елена Танькина.
Гостей праздника ждали танцы, песни, а также концерты, участие в которых приняли коллективы Кузнецовского ДК.

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В Апрелевке отметили День города

В Красногорске состоится фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ»

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#павловский посад
#праздник
#деревня
#концерт
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В Апрелевке отметили День города
05 августа 2024, 10:43

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Празднование Дня города состоялось в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа в субботу, 3 августа, для жителей организовали множество развлекательных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках праздничной программы в городе проводились мастер-классы для детей и взрослых и спортивные соревнования, работала ярмарка», — говорится в сообщении.
Торжественная часть состоялась на площади у Дома культуры: там представители администрации округа — замглавы-управделами Елена Кузнецова и начальник территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко — поздравили горожан с праздником и вручили жителям грамоты и благодарственные письма.

День города завершился большим концертом.

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#наро-фоминск
#апрелевка
#день города
#праздник
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В Красногорске состоится фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ»
05 августа 2024, 10:33

Фото: пресс-служба фестиваля «RUS_СВЕТ»

Фестиваль «RUS_СВЕТ», направленный на возрождение и продолжение этнических традиций народов России, стран СНГ и БРИКС, проведут в Подмосковье. Фестиваль начнётся с открытия блока «Творческий» в музее-заповеднике «Архангельское» 6 августа, а основные праздничные мероприятия будут проходить 9 и 10 августа на территории Павшинской Поймы в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
В фестивале примут участие музыканты и художники из 23 регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Этой весной мы принимали у себя в гостях иностранные делегации из почти 30 стран со всех уголков планеты в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. И вот Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В программе фестиваля спектакли детских и уличных спектаклей, показ фильма «Чебурашка», мастер-классы и игры от всероссийского проекта «Я в Деле», Geek Puzzle Центра Тульской городской игрушки и Hobby Games, а также турнир по русским шашкам, лоскутное шитьё, создание открыток, плетение фенечек, роспись пряников и пр.

На фестивале будет открыта креативная ярмарка. Всего на двухдневном мероприятии запланированы 40 площадок, которые предложат гостям различные развлечения и зрелища. 9 августа площадки будут работать с 14:00 до 22:00, 10 августа — с 11:00 до 22:00. Праздник завершится гала-концертом, в котором примут участие финалисты конкурса этнической песни «RUS_ФОЛК» и известные артисты.

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