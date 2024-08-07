В России продолжается голосование за культурную столицу года

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Продолжается народное онлайн-голосование на конкурсе «Культурная столица 2026 года», в числе претендентов есть подмосковный Зарайск, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Всего на звание культурной столицы России претендуют 26 городов: Зарайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Чита, Владикавказ, Тула, Владимир, Томск, Вологда, Тамбов, Екатеринбург, Сыктывкар, Ижевск, Сургут, Иркутск, Смоленск, Калуга, Рязань, Кемерово, Ростов-на-Дону, Кострома, Псков, Курск, Омск, Нальчик и Мурманск», — говорится в сообщении.Голосование проводится на платформе портала госуслуг, оно продолжится до 1 декабря. А 12 декабря оргкомитет конкурса на основе результатов голосования и экспертной оценки выберет город-победитель.
Отмечается, что по итогам конкурса 2023 года звание культурной столицы 2024 года получил Нижний Новгород, а культурной столицей 2025 года стал Грозный.
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