Певица Любовь Казарновская заявила об опасной тенденции в российской культуре
Оперная певица Любовь Казарновская оценила текущее состояние российской культуры как глубокий кризис. Она отметила, что в последнее время наблюдается устойчивая тенденция к снижению требований к высокому исполнительскому искусству.
В интервью изданию «Абзац» артистка заявила, что видит свою миссию в сохранении классических традиций отечественной вокальной школы.
«Сегодня, к сожалению, и образование, и просвещение, и искусство находятся в очень тяжёлом кризисе. Мы наблюдаем уже деградировавший подход ко всему, что называется высокой традицией и высоким исполнительским искусством», — подчеркнула Любовь Юрьевна.Певица рассказала, что ей посчастливилось обучаться у мастеров с очень строгими требованиями. Эти же высокие стандарты она теперь применяет в работе с собственными учениками. Казарновская добавила, что есть люди, которые осознают своё жизненное призвание и не следуют общим негативным трендам.