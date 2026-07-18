Певица Любовь Казарновская заявила об опасной тенденции в российской культуре

18 июля 2026, 19:42

Любовь Казарновская (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Оперная певица Любовь Казарновская оценила текущее состояние российской культуры как глубокий кризис. Она отметила, что в последнее время наблюдается устойчивая тенденция к снижению требований к высокому исполнительскому искусству.





В интервью изданию «Абзац» артистка заявила, что видит свою миссию в сохранении классических традиций отечественной вокальной школы.

«Сегодня, к сожалению, и образование, и просвещение, и искусство находятся в очень тяжёлом кризисе. Мы наблюдаем уже деградировавший подход ко всему, что называется высокой традицией и высоким исполнительским искусством», — подчеркнула Любовь Юрьевна.