«Даже не сомневайтесь»: Модель Виктория Лопырёва объявила победителя ЧМ-2026
Модель Виктория Лопырёва спрогнозировала победу Аргентины на ЧМ-2026
Российская модель и блогер Виктория Лопырёва выступила на площадке VK Fest и безоговорочно назвала сборную Аргентины фаворитом предстоящего финала чемпионата мира 2026 года.
Корреспондент NEWS.ru передаёт, что Лопырёва не ограничилась общим прогнозом, а отдельно выделила 39-летнего нападающего Лионеля Месси, за которого, по её словам, болеет персонально.
«Аргентина выиграет, даже не сомневайтесь. Мы за Месси», — обратилась она к публике во время мероприятия.Решающий матч турнира состоится 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде. На пути к финалу испанцы переиграли Францию со счётом 2:0, а аргентинцы взяли верх над Англией — 2:1. Таким образом, обе команды подошли к главной игре турнира после уверенных побед в полуфиналах, и теперь зрителей ждёт противостояние двух сильнейших сборных.