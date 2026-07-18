«Даже не сомневайтесь»: Модель Виктория Лопырёва объявила победителя ЧМ-2026

18 июля 2026, 19:40

Модель Виктория Лопырёва спрогнозировала победу Аргентины на ЧМ-2026

Виктория Лопырёва (Фото: Instagram* @lopyrevavika)

Российская модель и блогер Виктория Лопырёва выступила на площадке VK Fest и безоговорочно назвала сборную Аргентины фаворитом предстоящего финала чемпионата мира 2026 года.





Корреспондент NEWS.ru передаёт, что Лопырёва не ограничилась общим прогнозом, а отдельно выделила 39-летнего нападающего Лионеля Месси, за которого, по её словам, болеет персонально.

«Аргентина выиграет, даже не сомневайтесь. Мы за Месси», — обратилась она к публике во время мероприятия.