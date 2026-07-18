Ксения Собчак в корсете и берете встретила Монику Беллуччи на Сицилии — фото

18 июля 2026, 16:57

Собчак опубликовала фото с Моникой Беллуччи с показа Dolce & Gabbana на Сицилии

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак выложила фотографию с Моникой Беллуччи в своём Telegram-канале. Снимок сделан на показе в Италии.





Собчак побывала на дефиле Alta Moda Dolce & Gabbana, которое прошло на Сицилии. Для выхода в свет она выбрала чёрный корсет и брюки-палаццо. Дополнили образ красный берет, тёмные очки, золотой чокер и браслеты.

Ксения Собчак и Моника Беллуччи (Фото: Telegram @ksbchk) Стилисты сделали журналистке причёску с низким пучком и макияж с красной помадой. На одном из кадров Ксения сфотографировалась рядом с актрисой Моникой Беллуччи.

«Прикольно, что невероятный Four Seasons, работающий в бывшем монастыре, раньше был просто отелем, в котором я маленькой девочкой много лет назад отдыхала с мамой и папой... Очень красивое начало отпуска, ну и с нарядом мы угадали, это было ясно с первых минут: кепки стали главным аксессуаром декораций всех двух дней», — написала медиаменеджер.