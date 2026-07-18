«Окочурится раньше времени»: Прохор Шаляпин высказался о страхах за новую девушку
Прохор Шаляпин подтвердил наличие девушки, но отказался раскрывать её личность
Певец Прохор Шаляпин на VK Fest объяснил, почему скрывает имя новой возлюбленной.
В беседе с изданием Super артист подтвердил, что у него есть возлюбленная, однако подчеркнул, что не планирует показывать её публике.
«Ну что вы меня терзаете. У меня всё нормально с личной жизнью. Но выводить на кадр я не хочу. Не хочу вот этого вот лишнего пиара, злословия и желтухи», — заявил Прохор.Кроме того, певец признался, что суеверно боится навредить своему счастью.
«Сейчас сглазим ещё — окочурится моя девушка раньше времени. Не хочу быть чёрным вдовцом, понимаете? У меня одна жена умерла уже», — напомнил он.Шаляпин добавил, что устал от участия в ток-шоу и теперь намерен сознательно скрывать детали биографии от посторонних. На текущий момент за плечами у певца три официальных брака.