Певицу Галину Ненашеву госпитализировали в больницу Москвы

Певицу Галину Ненашеву госпитализировали с болями в сердце.
Как сообщает источник «Известий», самочувствие Галины Алексеевны резко ухудшилось, когда она находилась дома. Родственники сразу вызвали скорую помощь.
Прибывшие медики провели обследование, диагностировали нестабильную стенокардию и приняли решение о немедленной госпитализации для стабилизации состояния и дальнейшего лечения.
Галина Ненашева — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка РФ. Она приобрела широкую известность в СССР, в том числе благодаря совместным выступлениям с Муслимом Магомаевым. Помимо этого, Ненашева исполняла песни для ряда популярных фильмов.
